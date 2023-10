Payday 3 è il nuovo Cyberpunk, Starbreeze promette di aggiustarlo presto

Payday 3 non ha avuto esattamente un lancio ottimale, e considerata quanta attesa c'era per il ritorno dello shooter a base di rapine è una notizia ancora peggiore di quanto non potesse essere normalmente.

L'atteso terzo capitolo della saga, che potete recuperare su Amazon, non è riuscito a portare a termine il colpo perfetto ed ha trovato un imprevisto proprio al lancio.

Advertisement

Il problema principale è relativo al matchmaking non funzionante, che ha portato Payday 3 ad essere ingiocabile per diverso tempo anche dopo il day one. Il team di sviluppo si è subito scusato promettendo di sistemare il gioco, ma i problemi non sono finiti.

Per questo Starbreeze sta valutando seriamente di rimuovere addirittura l'always online, che era stato imposto come requisito fondamentale del titolo.

Una situazione queste che ricorda inevitabilmente il lancio di Cyberpunk 2077, visto che ora il team di sviluppo ha promesso oltre 200 migliorie da apportare al titolo.

Come riporta PC Gamer, Starbreeze ha pubblicato un update che risolve alcuni problemi ed ha reso noto una tabella di marcia per i prossimi mesi.

Inoltre, il team ha promesso che "intensificherà le attività commerciali attorno a Payday 3", dopo averle parzialmente messe in pausa nel corso della settimana passata. Questo si uniscte ad un update che arriverà a pochissimo con "oltre 200 miglioramenti della QoL per tutte le piattaforme", sebbene non ci siano ancora delle specifiche in merito.

Nel post di aggiornamento, il CEO Tobias Sjögren ha scritto:

«Prima di tutto, vorrei ringraziare i nostri giocatori per la pazienza che ci hanno dimostrato. La nostra comunità è il motore che spinge avanti sia i nostri giochi che la nostra azienda. Non lo so davvero. Dobbiamo ripetere che questo non era l'inizio che volevamo, ma allo stesso tempo, il nostro modello di business è una maratona e non uno sprint e continueremo instancabilmente a costruire Payday 3 più grande e migliore per sviluppare il massimo valore possibile per i nostri giocatori.»

Vedremo se Payday 3 riuscirà a tornare in carreggiata. Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione, in cui vi avevamo detto che «abbiamo un salto di qualità a livello tecnico, un miglioramento del gameplay di base, missioni più stratificate ed appassionanti.»