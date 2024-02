Palworld risponde a polemiche e critiche arrivando a quota 19 milioni

Un giorno smetteremo di parlare di Palworld e il fenomeno virale di Pocketpair tornerà alla normalità, ma nel frattempo il survival con i Pokémon-che-non-sono-Pokémon ha più abitanti virtuali di molti stati del mondo.

Il titolo è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Game Pass (e potreste esserlo anche voi, tramite Amazon), e questo ha contribuito notevolmente alla sua popolarità.

Advertisement

Sulla piattaforma di Xbox è diventato una vera e propria pietra miliare, risultando come il miglior lancio di un videogioco third party da quando esiste Game Pass.

Dopo aver già scalzato Minecraft in termini ad incassi sulla piattaforma, i giocatori complessivi che giocano a Palworld ogni giorno sono tantissimi.

Pocketpair ha annunciato che ci sono 19 milioni di giocatori attivi su Palworld:

Con 12 milioni di giocatori su Steam e 7 milioni di giocatori su Xbox in meno di due settimane, è difficile immaginare il giorno in cui Palworld possa davvero scomparire dalle cronache.

Anche perché il survival continua ad aggiornarsi con regolarità, con l'update più recente che è stato pubblicato poco fa per tutte le piattaforme. Per non parlare della roadmap che Pocketpair ha comunicato qualche giorno fa, dimostrando come non ci sia nessuna intenzione di mollare Palworld sul più bello, anzi.

Leggi anche Palworld è il videogioco del futuro

A contribuire a creare del chiacchiericcio intorno a Palworld ci pensano anche i modder, chiaramente. Sempre per andare a stuzzicare The Pokémon Company e Nintendo, c'è chi sta tentando in ogni modo di inserire i veri Pokémon all'interno di Palworld, con dei tentativi a volte molto creativi e legalmente inattaccabili.

Il successo di Palworld ha creato anche delle situazioni paradossali, come se dare le armi a dei simil-Pokémon non fosse abbastanza. Nato per l'essere un timido clone, nel bene e nel male, adesso anche il survival di Pocketpair ha i suoi cloni posticci pubblicati online.