Palworld ora è diventato una pietra miliare di Game Pass

Il successo di Palworld ha travolto l'annata videoludica e, giorno dopo giorno, i numeri raggiungono standard davvero impensabili su tutte le piattaforme in cui è stato pubblicato finora, tra cui Game Pass.

Il survival con i Pokémon-che-non-sono-Pokémon è infatti disponibile gratuitamente per gli abbonati a Game Pass (e potreste esserlo anche voi, tramite Amazon), e questo ha contribuito notevolmente alla sua popolarità.

Nelle prime ore dalla sua uscita, Palworld è riuscito addirittura a scalzare Minecraft all'interno di Game Pass, arrivando rapidamente in prima posizione per quanto riguarda le vendite e la popolarità sulla piattaforma.

Dopo alcuni giorni dalla sua uscita, invece, il survival si è rivelato essere uno dei migliori lanci di sempre su Game Pass per quanto riguarda un videogioco third party.

Lo ha comunicato direttamente Xbox tramite Xbox Wire, fornendo altri dettagli su questo risultato clamoroso.

Nei primi dieci giorni di permanenza all'interno di Xbox Game Preview, i giocatori Xbox lo hanno reso il più grande lancio di un videgioco third party nella storia di Game Pass.

Inoltre è anche il titolo third party più giocato di sempre sulla piattaforma, con numeri altrettanto giganteschi.

Tra console e PC, Palworld ha accolto più di 7 milioni di giocatori e ha recentemente raggiunto un picco di quasi 3 milioni di utenti attivi giornalieri su Xbox.

Un successo che è stato commentato anche dal CEO di Pocketpair, Takuro Mizobe, che ha dichiarato:

«La risposta dei fan è stata straordinaria ed è incredibile vedere milioni di giocatori in tutto il mondo divertirsi con Palworld. Questo è solo l’inizio per noi e Palworld, e il feedback che stiamo raccogliendo durante l’anteprima del gioco ci consentirà di continuare a migliorare l’esperienza di Pal Tamers su tutte le piattaforme.»

Per l'occasione, Microsoft ha spiegato che Pocketpair lavorerà alacremente per fornire tutti gli aggiornamenti anche nell'ecosistema Xbox. L'azienda di Redmond fornirà supporto per abilitare server dedicati, offrendo risorse tecniche per aiutare con l'ottimizzazione della GPU e della memoria, accelerando il processo per rendere disponibili gli aggiornamenti di Palworld per i giocatori e lavorando con il team per ottimizzare il titolo.

Nel frattempo il survival è diventato così famoso e giocato da aver generato anche i suoi cloni, ovviamente.