Palworld, l'update 1.4.0 è disponibile: ecco cosa cambia

Palworld è indubbiamente il fenomeno del momento, ma come tanti giochi lanciati in accesso anticipato ha anche fatto emergere numerosi bug che dovranno essere risolti dal team di sviluppo.

Il survival game fortemente ispirato a Pokémon ha ottenuto vendite semplicemente pazzesche, anche se al suo enorme successo ha contribuito anche la disponibilità fin dal day-one dell'accesso anticipato su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Il team di sviluppo è consapevole di avere ormai gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, ma intende cercare di soddisfare le aspettative dei fan: l'ultimo aggiornamento è stato rilasciato proprio nelle scorse ore e permette di sistemare alcuni dei bug più fastidiosi di Palworld.

La versione 1.4.0 include sistema definitivamente l'errore che portava al crash del gioco una volta ottenuti 7000 Pal: tuttavia, gli sviluppatori hanno ammesso che i file di salvataggio prima di questo fix continueranno per il momento a non funzionare.

Pocketpair è al lavoro per consentire agli sfortunati fan che sono incappati in questo errore di poter continuare a giocare, ma servirà ancora un po' di pazienza.

È stato risolto anche un bug che consentiva di catturare i Pal di altri giocatori, non appena la loro salute raggiungeva il 30% o meno: inutile sottolineare che la meccanica poteva essere abusata durante le sessioni co-op.

Grazie alla nuova patch, Palworld permetterà ai giocatori di potersi muovere anche dopo aver superato il peso trasportabile: semplicemente, la velocità di movimento sarà estremamente lenta e scoraggiata.

Sono stati risolti anche numerosi bug che potevano portare i giocatori e i loro Pal a rimanere incastrati nell'open world, oltre ad aver sistemato un problema che poteva rendere i Pal assegnati manualmente a una breeding farm di diventare velocemente affamati.

Se siete interessati a scoprire il changelog completo, potete trovarlo nel post su X che abbiamo allegato più sopra. Pocketpair ha inoltre chiarito che questa versione è disponibile solo su PC: le versioni su Xbox Game Pass al momento resteranno ferme alla versione 0.1.1.3.

Nonostante la versione sul servizio in abbonamento sia tecnicamente "inferiore", ciò non ha fermato in alcun modo il successo di Palworld, ormai impostosi come pietra miliare di Game Pass.

Visto il successo ottenuto dal titolo di Pocketpair, era anche prevedibile che iniziassero a comparire i suoi primi cloni falsi.

E se consideriamo le costanti accuse di plagio fatte nei suoi confronti, al punto da aver spinto perfino The Pokémon Company a commentare, è impossibile non sottolinearne l'ironia.