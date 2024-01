Palworld ora ha i suoi cloni posticci, ovviamente

Sono in molti a dire che Palworld sia un plagio spudorato dei Pokémon, ma a quanto pare ora sono usciti a loro volta fuori dei cloni del titolo Pocketpair.

Il gioco, che in molti hanno accostato a Scarlatto e Violetto sembra infatti essere diventato un fenomeno.

Basti pensare che c'è chi sta giocando al titolo di Pocket Pair tramite il controllo mentale.

Come riportato anche da IGN US, lo sviluppatore ha messo in guardia le persone dal download di falsi giochi mobile che sembrano essere Palworld, ma non lo sono.

In un tweet pubblicato poche ore fa, Pocketpair ha dichiarato che «non esiste alcuna applicazione Palworld per i telefoni», dopo aver notato che sull'App Store e su Google Play erano comparse app che utilizzavano nomi e immagini di prodotti Palworld.

«Non sono in alcun modo affiliate alla nostra azienda», prosegue la dichiarazione.

«Abbiamo segnalato il problema ad Apple, che gestisce l'App Store, e a Google, che gestisce Google Play. Vi ricordiamo che il download di queste applicazioni può portare alla perdita di informazioni personali memorizzate sul vostro smartphone o a frodi», conclude il messaggio dello sviluppatore giapponese.

Forse non sorprende più di tanto la comparsa di false app per cellulari di Palworld, visto l'enorme successo di vendite dell'originale, lanciato in Accesso Anticipato su PC via Steam e su Xbox con otto milioni di vendite in soli sei giorni.

Ma Palworld è anche uno dei videogiochi più controversi degli ultimi tempi, visto che si parla insistentemente di plagio.

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce anche su PS5, ovviamente in questo caso in veste del tutto ufficiale.

Ricordiamo infine che un giocatore ha riferito che il suo file di salvataggio di Palworld è stato bloccato senza possibilità di recupero: ecco tutto quello che sappiamo.