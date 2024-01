Palworld morirà? No, visto che il meglio deve ancora venire

Palworld è in Accesso Anticipato da pochi giorni, ma si preannuncia già come una delle uscite più importanti del 2024.

Senza intaccare giochi come Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), il titolo si ispira in ogni caso a Pikachu e soci.

Disponibile in versione Game Preview, Palworld è diventato un fenomeno di massa, tanto che sono ora stati svelati i prossimi contenuti in arrivo.

Come riportato anche da Polygon, infatti, Pocketpair ha dichiarato che intende innanzitutto risolvere i "numerosi bug" riscontrati dai giocatori, come i problemi con le schermate di caricamento e i rollback.

Sono previsti altri cambiamenti, come "miglioramenti alla configurazione dei tasti" e "miglioramenti all'IA e al percorso della Pal di base".

Ma i giocatori di Palworld saranno entusiasti di vedere le aggiunte di funzionalità previste da Pocketpair. Ecco l'elenco completo delle novità in arrivo nei prossimi mesi:

・PvP

・Raid Bosses (Contenuto finale del gioco)

・Pal Arena (PvP per i Pals)

Crossplay tra Steam e Xbox

・Miglioramenti di varie funzioni Xbox

Trasferimenti e migrazioni di server

・Miglioramenti al sistema degli edifici

・Nuove isole, amici, boss e tecnologie

Ci sono alcune promesse concrete per il futuro di Palworld, come il crossplay tra Xbox e Steam.

Al momento in cui scriviamo, Pocketpair non ha delineato una tempistica per questi aggiustamenti, ma è probabile che al momento stia attualmente lavorando alla correzione dei principali bug.

Non si sa inoltre se queste implementazioni includano anche aggiustamenti ai problemi di Steam Deck, che sarebbero in gran numero.

Del resto, Palworld ha venduto sette milioni di copie in cinque giorni, battendo i risultati ottenuti da Pokémon Legends: Arceus nella prima settimana.

Vero anche che questo successo travolgente ha alimentato e non poco anche i sospetti anche di diversi sviluppatori dell'industria, i quali si stanno cominciando a chiedere se non siamo davvero di fronte a un clamoroso plagio.