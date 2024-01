Palworld riceve un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Palworld è in Accesso Anticipato da pochi giorni, ma è già tempo dei primi aggiornamenti ufficiali.

Il gioco, vagamente ispirato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), sembra infatti voler proseguire spedito la sua corsa.

Disponibile in versione Game Preview, Palworld è infatti diventato un fenomeno di massa.

Ora, dopo che nelle scorse ora stati svelati i prossimi contenuti in arrivo nel corso dell'anno, è tempo di un nuovo update rilasciato durante la giornata odierna.

Come riportato anche da IGN US, Pocketpair, sviluppatore di Palworld, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Steam del gioco, soprannominato il "Pokémon con le armi".

Ma non solo: a quanto pare è anche in arrivo una patch per la versione Xbox.

L'aggiornamento 0.1.3.0 di Palworld per Steam corregge una serie di bug, oltre a cercare di contrastare i cheater, in costante aumento.

Pocketpair ha dichiarato che al momento sta dando priorità alla risoluzione dei problemi critici del gioco prima di passare all'aggiunta di nuove funzionalità, come il PvP.

Aggiornamento Palworld Steam 0.1.3.0 - Note della patch:

Cambiamenti principali

・Risolto un bug per cui la schermata di caricamento non terminava quando si accedeva al mondo di gioco.

・Risolto un bug per cui la data del mondo di gioco non veniva visualizzata correttamente e sembrava resettata.

・Corretto un certo numero di testi errati.

Contromisure contro vari cheat ed exploit.

Nel frattempo, la versione Xbox v0.1.1.2 sarà rilasciata "non appena sarà pronta", come dichiarato da Pocketpair. Vi terremo aggiornati.

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce anche su PS5, nonostante Sony sia "allergica" ai giochi in Early Access.

Ricordiamo che Palworld ha venduto sette milioni di copie in cinque giorni, battendo i risultati ottenuti da Pokémon Legends: Arceus nello stesso lasso di tempo.

Ma non è tutto: nonostante un successo travolgente, ciò ha alimentato i sospetti di diversi sviluppatori dell'industria, i quali si stanno cominciando a chiedere se non siamo davvero di fronte a un clamoroso plagio.