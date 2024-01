Palworld, nuova patch disponibile su Xbox e PC: ecco cosa cambia

Palworld è in Accesso Anticipato ormai da diversi giorni, ma è di nuovo tempo di un aggiornamento ufficiali.

Il gioco, ispirato solo per sommi capi a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), sembra infatti non volersi fermare per nulla al mondo.

Disponibile in versione Game Preview, Palworld è infatti diventato un fenomeno di massa.

Ora, dopo che nella scorsa settimana è stato rilasciato un aggiornamento relativo alla versione PC, è tempo di un nuovo update rilasciato durante la giornata odierna, dedicato a Xbox e Microsoft Store su PC.

Via social, Pocketpair - sviluppatore di Palworld - reso noto di aver rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Xbox e MS del suo "Pokémon con le armi".

È stato rilasciato l'aggiornamento v0.1.1.2 per Xbox e Microsoft Store PC. Sono stati risolti alcuni problemi che influivano negativamente sulla stabilità del gioco. Continueremo a dare la massima priorità alla risoluzione dei problemi principali. Grazie per il vostro continuo supporto a Palworld.

Nei giorni scorsi era infatti stato confermato che un update sarebbe arrivato anche per la versione Xbox del gioco, e così e stato.

L'aggiornamento 0.1.1.2 di Palworld per piattaforme Microsoft corregge una serie di bug e problemi di stabilità. L'update partirà in ogni caso in automatico, una volta avviato il gioco sulla piattaforma di destinazione.

Pocketpair ha dichiarato che al momento sta dando priorità alla risoluzione dei problemi critici del gioco prima di passare all'aggiunta di nuove funzionalità, come il PvP.

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce anche su PS5, nonostante Sony sia notoriamente "allergica" ai giochi in Accesso Anticipato.

Ricordiamo che Palworld ha venduto sette milioni di copie in cinque giorni, battendo i risultati ottenuti da Pokémon Legends: Arceus.

Ad ogni modo, continuano i sospetti di diversi sviluppatori dell'industria, i quali si stanno cominciando a chiedere se non siamo davvero di fronte a un plagio.