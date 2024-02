Palworld, l'update 1.5.1 è già disponibile: ecco cosa cambia

A pochi giorni di distanza dal lancio dell'ultimo aggiornamento, Pocketpair ha rilasciato una nuova patch ufficiale per Palworld: da questo momento potete scaricare l'update 1.5.1 per le versioni Steam.

Come sempre, le versioni disponibili su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si aggiorneranno soltanto in seguito, dato che non è stata ancora implementata una parità di aggiornamenti.

Il precedente update di Palworld aveva sistemato diversi bug gravi, ma allo stesso tempo ne aveva accidentalmente introdotto alcuni decisamente fastidiosi.

Non solo potevano infatti capitare problemi con i server e crash bizzarri, ma utilizzando il breeding non venivano importate le abilità migliori: un problema che si è fatto notare soprattutto nel caso di Cattiva, con nuove versioni che si rivelavano praticamente inutili.

Fortunatamente, il tempestivo aggiornamento 1.5.1 di Palworld mette la parola fine a queste problematiche, permettendo di tornare a organizzare strategicamente le nostre squadre di Pal.

Tra i bug risolti segnaliamo anche i soprannomi per i Pal che non venivano registrati, pur avendo scelto di cambiare il nome originale.

Pocketpair avverte inoltre gli utenti con le versioni disponibili su Xbox Game Pass di aver notato un problema con i salvataggi automatici, che a volte potrebbero fallire e non registrare i vostri progressi: il prossimo aggiornamento dovrebbe risolvere anche questo fastidioso bug.

Non possiamo dunque che consigliarvi di aggiornare le vostre copie di Palworld il prima possibile, così da potervi godere la migliore esperienza possibile nelle vostre prossime avventure survival crafting.

Nelle scorse settimane abbiamo assistito a diversi addii di massa su Palworld, con numeri calati notevolmente rispetto a quello che è stato un lancio impressionante.

Tuttavia, gli sviluppatori non si sono detti affatto preoccupati, sostenendo come sia giusto che gli utenti si prendano una pausa e provino altri giochi sul mercato.

E considerando che le vendite sono state decisamente da record, non ci sentiamo in fondo di dar loro tanto torto.