Palworld ha già perso anche il 41% dei giocatori Game Pass

Sebbene Palworld continui ancora ad essere un successo con ben pochi eguali, sembra proprio che in appena due settimane la "bolla" dell'hype si stia cominciando lentamente a sgonfiare, perdendo tantissimi utenti per strada a velocità preoccupanti.

Il titolo di Pocketpair si è rivelato un enorme successo non solo su Steam, ma anche su Xbox grazie all'inclusione fin dal day-one su Game Pass (lo trovate su Amazon), conquistando gli utenti con una formula survivor e con design molto simili alla serie Pokémon.

Sembrerebbe però che l'entusiasmo iniziale sia già cominciato ad esaurirsi: proprio nelle scorse ore vi avevamo segnalato che su Steam hanno già abbandonato il gioco 1 milione e 300 mila utenti. Anche se i numeri restano altissimi, si tratta dell'addio di massa più grande di sempre per un gioco sulla piattaforma di Valve.

Grazie ai dati raccolti dalla redazione di TrueAchievements, è arrivata la conferma che anche su Xbox si è già sollevato qualche campanello d'allarme: pare infatti che la versione disponibile su Game Pass abbia già perso il 41% dei giocatori rispetto al lancio.

Va comunque sottolineato che per il servizio in abbonamento è normale registrare qualche perdita improvvisa dopo i primi giorni: dato che i giochi sono disponibili "gratis", siamo soliti assistere ad utenti che scelgono di scaricare un titolo per poi passare subito dopo a qualcos'altro, magari perché non di suo gradimento.

Resta comunque il fatto che almeno 2 su 5 giocatori Xbox hanno già rinunciato a giocare a quello che è stato di fatto il primo fenomeno videoludico del 2024: toccherà probabilmente attendere qualche settimana per capire se questi numeri si stabilizzeranno e diventeranno i giocatori effettivi di Palworld oppure se assisteremo ad altri preoccupanti cali.

Un altro fattore da sottolineare, e che potrebbe giustificare questi cali, è che il Palworld disponibile su Game Pass è molto arretrato rispetto alla versione acquistabile su Steam: gli aggiornamenti impiegano molto più tempo ad arrivare.

Pocketpair dovrà essere brava a rilasciare tempestivamente tutti gli aggiornamenti necessari per tenere vivo l'interesse dei giocatori, magari con l'aiuto di nuove assunzioni.