Palworld, l'update 1.4.1 è disponibile: ecco cosa cambia

Pocketpair ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Palworld, il primo vero fenomeno del 2024 che ha sorpreso fan e addetti ai lavori conquistando numeri da capogiro.

Il survival game ispirato a Pokémon è disponibile gratis anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma questa versione rispetto a quella regolarmente disponibile su PC è purtroppo rimasta indietro, rendendo necessario l'acquisto su Steam per essere sicuri di avere tutte le ultime novità.

E quest'ultima release si è appena aggiornata alla versione 1.4.1, che segue direttamente i cambiamenti già implementati con l'ultima patch e risolve diversi bug fastidiosi.

Tra questi, è stato confermato che adesso finalmente sarà possibile caricare i salvataggi anche per quegli sfortunati fan che corrompeva i file dopo aver raggiunto 7000 Pal catturati.

L'update 1.4.1 risolve anche uno strano errore relativo all'abilità di Lifmunk: averlo in squadra permette di migliorare la percentuale di cattura degli altri Pal, ma fino a questa versione non era realmente così.

Altri bug sistemati riguardano Pal impossibile da svegliare dopo essere stati mandati a dormire in seguito ai loro compiti in una breeding farm, il legno che non era possibile ottenere neanche dopo che un Pal aveva abbattuto un albero e un curioso errore grafico che faceva sparire le armi in multiplayer dopo aver utilizzato una granata.

Pocketpair segnala anche di aver adottato diverse misure per bloccare cheat ed exploit vari, anche se gli sviluppatori non sono entrati nel dettaglio su cosa sia intervenuta in particolare.

La patch 1.4.1 è già disponibile per il download da questo momento su Steam: le versioni Xbox dovranno invece accontentarsi della versione 1.1.4, fino a quando non sarà raggiunta una effettiva parità degli update.

Ricordiamo che tra versioni acquistate su PC e giocatori che hanno effettuato il download su Xbox Game Pass, Palworld ha raggiunto 19 milioni di utenti in pochissimi giorni: numeri semplicemente spaventosi.

Un successo che si paga, letteralmente: gli sviluppatori hanno svelato che il costo dei server è schizzato a quasi 500mila dollari al mese.