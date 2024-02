Palworld giocabile in soggettiva, gratis, grazie ai fan

Palworld è diventato un successo quasi senza precedenti, tanto che ora a tenere "vivo" il gioco ci pensano i modder.

Il titolo, che in molti hanno paragonato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), è infatti diventato in poco tempo uno dei giochi più giocati in assoluto.

Advertisement

Vero anche che il successo a tratti inaspettato di Palworld ha visto poi un drastico calo di giocatori, sia su PC che su console Xbox.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, un fan ha deciso di fare un regalo decisamente gradito alla community di giocatori su PC.

Difatti, il talentuoso modder "Cristiferbeast" ha rilasciato una nuova e interessante mod per Palworld che permette di giocare in prima persona a questo gioco "clone" dei Pokémon.

Come suggerisce il nome, questa mod vi permetterà di giocare a Palworld con un punto di vista totalmente in prima persona.

È una mod semplice che potrebbe interessare a molti di voi, visto che il gioco ne guadagna a livello di percezione.

Vero anche che, poiché Palworld non è mai stato concepito per essere giocato in prima persona, potrebbero verificarsi alcuni difetti grafici.

Tuttavia, sono certo che diversi giocatori di Palworld vorranno provarla (anche perché è disponibile per il download gratuito).

Anche perché, nel caso non vi piaccia, potete facilmente tornare alla modalità in terza persona.

Potete scaricare la mod da questo indirizzo: una volta installata su PC, è possibile premere i tasti Alt+C per passare alla modalità in prima persona.

Poi, premendo i tasti Alt+V, disattiverete la mod. Poco sopra, potete trovare anche un video di presentazione. Assicuratevi quindi di guardarlo prima di scaricare il tutto.

Restando in tema, continua la lotta di Palworld ai cheater, con il team di sviluppo che tenterà con delle soluzioni esterne per arginare la situazione.

Ma non solo: da poco un nuovo aggiornamento di Palworld è ufficialmente disponibile per il download: vediamo insieme le novità più importanti.