Palworld, i cheater imperversano e arrivano soluzioni esterne

Pocketpair sta ancora combattendo con i cheater che hanno imperversato all'interno di Palworld, e stanno per arrivare delle soluzioni dalla cavalleria, per così dire.

Il videogioco clone di quell'altro videogioco con i mostri collezionabili (che trovate su Amazon) è la cosa più chiacchierata di questo 2024 della games industry, perché era da un po' che non si vedeva un videogioco così dirompente.

Al punto che, tra le tante cose, Palworld è stato invaso dai cheater ed è già da varie settimane che Pocketpair ha dovuto combattere con questi giocatori che non ne vogliono sapere di spendere il giusto tempo per farmare risorse e cattuare i Pal.

E ora, come riporta PC Games N, il team di sviluppo potrebbe aver trovato una soluzione.

I cheat e gli hacker impediscono ad alcuni giocatori di accedere ai server ufficiali, e lo sviluppatore Pocketpair afferma che sta intensificando le sue contromisure contro tali piantagrane, che ora includeranno una "soluzione anti-cheat esterna".

«Abbiamo confermato che alcuni giocatori non sono in grado di giocare correttamente», afferma Pocketpair tramite i canali ufficiali. Lo sviluppatore ha anche aggiunto di non tollerare nessuna "attività fraudolenta o imbroglio", e che sta lavorando a delle misure definitive:

«Prima di tutto, prevediamo di rilasciare una funzione di elenco dei giocatori per i server in un aggiornamento alla fine di febbraio- Attraverso questo, rafforzeremo l'identificazione dei giocatori che commettono cheat e la sospensione del loro utilizzo da parte del team di sviluppo. Successivamente, prevediamo di introdurre una soluzione anti-cheat esterna per adottare misure contro le attività fraudolente e gli imbrogli particolarmente frequenti.»

Vedremo se Palworld potrà riprendersi almeno su questo aspetto, visto che l'ultima patch ha creato anche degli altri problemi tecnici che sono in fase di risoluzione in questo momento.

Mentre il titolo sta avendo un calo fisiologico di giocatori che, però, non preoccupa Pocketpair secondo cui è normale prendersi delle pause.