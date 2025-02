State of Play: tutti gli annunci e i trailer

40 minuti per scoprire il futuro che ci attende su PlayStation 5: è un po' questo lo spirito dello State of Play del 12 febbraio 2025, dove Sony ha voluto rimettere al centro del discorso videoludico proprio i videogiochi.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiamo l'evento in diretta con il recap: con l'inizio dell'evento atteso per le ore 23.00 italiane, in questa pagina vedrete comparire via via tutti gli annunci come saranno svelati durante l'appuntamento.

Ore 23.00 - È atteso l'inizio dello State of Play.

Monster Hunter Wilds

Inaugura la kermesse un nuovo sguardo a Monster Hunter Wilds, del quale vi abbiamo raccontato tutto dopo una lunga prova, con tanto di intervista agli autori curata dal nostro Silvio Mazzitelli.

Tanta azione, creature titaniche e viene ribadito l'imminente debutto per la fine di questo mese. Viene anche anticipato che nella primavera avremo un primo upgrade gratuito che porterà un nuovo mostro da sconfiggere, Mizutsune.

Inoltre, ci saranno ulteriori contenuti che saranno svelati in seguito, sempre come parte del primo upgrade gratuito. Capcom conferma che supporterà il gioco nel lungo corso con altri updati.

Shinobi: Art of Vengeance

Gli autori di Streets of Rage 4 hanno sdoganato una nuova ondata di scazzottate in due dimensioni nel video che ci ha mostrato in azione l'affascinante e orientaleggiante Shinobi.

Abbondano i combattimenti, le fasi platform e le armi bianche da sfoderare. Arriva il 29 agosto, anche su PS4.

Sonic Racing: CrossWorlds

Si sfreccia sulle quattro ruote (come se Sonic non lo facesse già di suo!) ad altissimi ritmi.

Ci saranno delle novità nel gameplay, come viene spiegato dagli autori:

«I Ring di trasferimento sono una novità di Sonic Racing: CrossWorlds, una nuova meccanica di gioco che renderà ogni gara unica e sorprendente. I Ring di trasferimento possono cambiare totalmente la partita, teletrasportando i giocatori da un mondo all’altro. Il pilota in testa sceglierà il CrossWorld in cui i giocatori verranno teletrasportati durante il secondo giro, dando vita agli ambienti e modificando il tracciato. Ogni CrossWorld offre un’esperienza simile a quella di un parco a tema, con sorprese quali enormi mostri, stimolanti ostacoli e tracciati circondati da splendidi paesaggi».

Andrà in beta il 21 febbraio prossimo, viene sottolineato al termine del trailer, e potete candidarvi qui.

Digimon Story: Time Stranger

I celebri mostriciattoli tornano a invadere il mondo dei videogiochi!

Questo nuovo titolo arriverà nel corso del 2025, a pubblicazione di Bandai Namco.

«Digimon Story Time Stranger è un JRPG in cui i giocatori viaggiano tra il mondo degli umani e i reami fantastici del mondo digitale: due mondi misteriosamente interconnessi. In questa storia epica dovrete collezionare e addestrare i Digimon per impedire la rovina del mondo e cambiare il destino» leggiamo nella descrizione ufficiale.

«Digimon Story Cyber Sleuth, il titolo precedente della serie Digimon Story, si focalizzava su un cyberspazio artificiale. In Digimon Story Time Stranger, invece, i giocatori accedono al mondo digitale e scoprono un nuovo regno. I Digimon gestiscono dei negozi e le loro case e vivono la loro vita digitale. I Digimon unici vi assegneranno delle missioni da completare in ambienti nuovi e fantastici, con i loro elementi interattivi».

Lost Soul Aside

Gli sviluppatori ci offrono un nuovo sguardo all'action Lost Soul Aside, che ci presenta più da vicino il suo gameplay.

L'azione sembra effettivamente spettacolare e l'atmosfera orientale del gioco si conferma affascinante come nelle precedenti uscite. «Non hai mai voluto essere un eroe» ci racconta il trailer, «ma per il bene dell'umanità, dovrai esserlo».

Arriverà il 30 maggio, sia su PS5 che su PC.

«Un momento di spicco durante lo sviluppo del gioco è stato progettare le battaglie con i boss. Lo scontro con un imponente drago rimane uno dei miei preferiti in assoluto. Sfida il giocatore a giostrarsi tra schivate aeree, contrattacchi al momento giusto e colpi incessanti. Senza contare il fatto che è una manna visiva che ti fa sentire come se fossi nel tuo personale ed epico film di avventura» hanno raccontato gli autori, in accompagnamento al nuovo video.

Viene precisato che il gioco è pensato per PlayStation e per questo sfrutterà anche il controller DualSense. Inoltre, vengono promesse ottimizzazioni anche per la versione PC, con il team che sottolinea di voler «offrire prestazioni fluide e mantenere tutte le funzionalità principali del gameplay» anche nella controparte per Windows.

Novità dai third party

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avrà una demo questa settimana.

Ci sarà anche un cross-over con Dave the Diver, che accoglierà il protagonista di Yakuza ad aprile.

Splitgate 2 avrà un'alpha su PS5 dal 27 febbraio.

WWE 2K25

Paul Heyman ci dà una panoramica su The Island di WWE 2K25, una sorta di hub dove potrete scorrazzare e avventurarvi in modo decisamente particolare, che sembra mescolare l'avventura e il gioco di ruolo al classico titolo sportivo dedicato ai combattimenti.

L'uscita del gioco è attesa per il 14 marzo.

Borderlands 4

Gearbox si fa bella ricordandoci che «è il 2025: ogni giorno siamo più vicini al lancio di Borderlands 4!» portando sul palco virtuale di State of Play un nuovo trailer dedicato al gioco.

Che, proprio come immaginerete, non si risparmia proiettili e follie sopra le righe. In primavera avremo uno State of Play specifico dove scopriremo di più su combattimento, esplorazione e tutto ciò che c'è da sapere sul ritorno di Borderlands.

Arriva il 23 settembre 2025, ora è ufficiale.

Split Fiction

Hazelight ci fa dare una nuova occhiata a Split Fiction, il nuovo titolo di Josef Fares (It Takes Two), che stavolta ci mette nei panni di due scrittrici che si ritrovano dentro le storie che hanno creato.

Arriva il 6 marzo, ma lo sapevamo.

Directive 8020

Supermassive ci porta nello spazio per il suo Directive 8020, che ha ovviamente un forte focus narrativo-cinematografico, oltre che le immancabili tinte oscure che hanno ormai caratterizzato le produzioni del team di Until Dawn.

«La morte assume molte forme» ci spiegano i protagonisti, che sono alle prese con una minaccia inquietante che potrebbe sorprenderli (e probabilmente possederli) in qualsiasi momento.

Arriva il 2 ottobre, in tempo per Halloween.

Five Nights at Freddy's: Secrets of Mimic

Visto che siamo entrati nelle tine oscure, perché non rimanerci? Tra scricchiolii poco rassicuranti e robot decisamente... particolari.

Il gioco arriva il 13 giugno.

The Midnight Walk

La carrellata continua con questa interessante opera in stop-motion dove le creatures sono create in plastilina dagli autori, e l'effetto è davvero affascinante e particolare!

Potremo giocarci dall'8 marzo, anche su PS VR2.

Darwin's Paradox

Konami ci mette nei panni di un polpo che... non si trova esattamente dove dovrebbe! È un'avventura-platform in uscita quest'anno, dove il nostro scopo a quanto pare è quello di salvare il mondo (!).

Warriors: Abyss

Nuovo titolo di Omega Force che mescola lo stile rogulike alla saga Warriors – dove l'azione decisamente si spreca.

Disponibile da oggi, sia su PS5 che su PS4.

Onimusha 2: Samurai's Destiny

Vediamo il ritorno in HD di questo classico, con controlli migliorati e grafica rimasterizzata.

Arriva il 23 maggio 2025 su PS4. Le novità annunciate sono:

Tutte le risorse, compresi i modelli 3D dei personaggi, gli effetti visivi, le scene tagliate in computer grafica, gli sfondi, l’interfaccia utente e i font sono in alta definizione.

La modalità “facile” è ora disponibile per i videogiocatori che vogliono solo godersi la storia.

Tutti i filmati possono essere saltati dall’inizio.

Autosalvataggio.

Passaggio dalla visuale in 16:9 a quella in 4:3 durante il gameplay.

Le armi possono essere cambiate senza aprire il menu.

La galleria ora supporta una risoluzione più alta e lo zoom; inoltre, sono stati aggiunti 100 nuovi artwork.

Ascolta tutte e 43 le canzoni della colonna sonora originale!

Onimusha: Way of the Sword

Nuovo sguardo anche al capitolo inedito, con il video che è catturato su PC.

Mi sembra esattamente quello che era lecito aspettarsi (ed è un bene!), ma lascio giudicare a voi, con il trailer completo qui sotto. Confermata la finestra di lancio per il 2026, senza ulteriori dettagli.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il trailer leakato nei giorni scorsi da PlayStation Store ora è ufficiale e la musica è una botta di feels, se avete nel cuore questo gioco quanto chi vi scrive.

Confermata anche la data del 28 agosto e il mini-game a tema Ape Escape. Teniamoci dei giorni liberi, c'è da tornare a Tselinoyarsk!

Il producer Noriaki Okamura ha anche confermato l'ottimizzazione per PS5 Pro:

«Abbiamo anche integrato il supporto per le funzioni di PlayStation 5 Pro. Se giocate con PlayStation 5 Pro, potrete godervi delle prestazioni migliorate con la grafica impostata sulla modalità Qualità. Inoltre, grazie a PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), i tipici ambienti e il fogliame della giungla risultano ancora più accurati e dettagliati, migliorando la percezioni dei luoghi e del realismo per un’esperienza ancora più immersiva».

Hell is Us

Cambiamo decisamente atmosfera per tuffarci nei toni inquietanti di questo trailer, tra creature ostili e spade laser pronte da sguainare per difenderci.

Arriva il 4 settembre.

Lies of P: Overture

L'opera di Neowiz accoglie l'inverno e la neve (e i gattini!) in quella che si direbbe una importante espansione.

Arriva in estate e richiede il gioco base.

Dreams of Another

«Non c'è creazione senza distruzione, perché la distruzione non è una fine ma l'inizio di qualcosa che va oltre» ci spiegano gli autori di questo titolo che vuole capovolgere l'idea degli shooter.

Qui, infatti, si spara per materializzare il mondo intorno a noi anziché per distruggerlo: il mondo che si costruirà sarà surreale e onirico. Il gioco sarà anche per PS VR2.

Arriva nel 2025.

Days Gone Remastered

Il filone delle rimasterizzazioni di Sony continua con Days Gone, che migliorerà la risoluzione, la Photomode, l'accessibilità, il supporto al VRR e alcune novità inedite.

Chi possiede già il gioco potrà avere l'upgrade per 10€. Il costo di listino per nuovi giocatori sarà di 49,99€. Arriva il 25 aprile su PS5 e PC.

Dalla descrizione ufficiale di Sony apprendiamo:

«Days Gone Remastered avrà una nuova vita su console PlayStation 5, con una grafica migliorata, un fogliame più dettagliato, una migliore qualità delle ombre e delle luci, Tempest 3D Audio e molto altro. Selezionate la vostra esperienza di gioco preferita tra una risoluzione nativa 4K in modalità Fedeltà, 1440p upscalati a 4K in modalità Prestazioni a 60 FPS, oppure framerate sbloccato per TV che supportano VRR. Grazie alla potenza del supporto PS5 Pro, Days Gone non è mai stato così bello!».

Viene anche confermato il supporto a DualSense e alle sue feature, soprattutto per la resa della moto. Inoltre, avremo la nuova modalità Assalto Orda, che sarà una survival arcade. Come leggiamo:

«Assalto orda offre una nuova e inaspettata esperienza di gioco, realizzata per mettere alla prova le vostre abilità, facendovi guadagnare punti cercando di sopravvivere il più possibile alle orde sempre più numerose e agli altri nemici, come i sopravvissuti malvagi e i Furiosi evoluti. E sì, abbiamo detto orde sempre più numerose. Buona fortuna. [...] Salite di livello per ottenere equipaggiamenti migliori e ricompense nelle varie modalità con personaggi mai visti prima, nuove patch cosmetiche e iniettori unici in grado di influenzare la vostra esperienza di gioco. Tenete d’occhio le novità su Assalto orda!».

Viene introdotta anche una modalità di morte permanente, per chi si diverte con le sfide toste. Inoltre, viene confermata la modalità speedrun, dove «dovrete completare la storia nel minor tempo possibile. Condividete il vostro miglior tempo con una speciale grafica di fine gioco da postare sui social!».

Stellar Blade

Il DLC Nikke arriva ad aprile sia su PS5 che su PC per il titolo action di ShiftUp.

PlayStation Plus

Star Wars Jedi Survivor e Lost Records arrivano nel catalogo di PS Plus.

Confermati per Plus anche gli indie Blue Prince (primavera, dal day-one) e Abiotic Factor (estate).

Per i classici arrivano i primi tre Armored Core e Patapon 3.

Tides of Annihilation

Azione spettacolare in terza persona e un'atmosfera epica, per un mondo decadente, permeano ogni frame di questo trailer.

Niente finestra di lancio, almeno per ora.

Metal Eden

Si spara in soggettiva e si corre sulle pareti in uno scenario spaziale sci-fi, con dinamiche di gioco molto agili che mi fanno un po' pensare ai movimenti di Ghostunner.

Arriva il 6 maggio.

Mindseye

Leslie Benzies (leggenda dietro la saga di GTA) alza il velo sul suo prossimo e ambizioso progetto, fissando l'appuntamento per l'estate 2025.

Sarà un action adventure ambientato in una città immaginaria. Il video è catturato su PS5 Pro.

Saros

L'eclissi non promette niente di buono, come ci suggerisce il trailer di Housemarque, che quindi svela così il suo nuovo progetto dopo Returnal.

Arriva nel 2026 e ci invita a «tornare più forti», suggerendoci quindi che ancora una volta avremo dinamiche.

«Sarà l'evoluzione definitiva del gameplay marchio di fabbrica di Housemarque» spiegano gli autori, che ci anticipano che saremo in un pianeta che continua a cambiare forma. Quest'anno avremo un nuovo look al gameplay.

Il video non era costituito di gameplay effettivo e viene confermato che il gioco sarà anche ottimizzato per PS5 Pro.

L'annuncio del nuovo lavoro di Housemarque chiude lo State of Play del 12 febbraio 2025.

Interessante il fatto che nello show di oggi non sia tornato nessuno dei live service precedentemente rivelati – compreso ad esempio Fairgame$.