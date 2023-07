Overwatch 2 potrebbe "saltare" di netto tutto il 2023

Overwatch 2 non è esattamente il sequel che i fan si aspettavano, ma il grande rilancio potrebbe non arrivare fino al 2024.

Neanche la modalità che avrebbe rappresentato la grande novità dal suo predecessore, nonché celebrato i personaggi che la community ha amato (anche in versione Funko Pop su Amazon), ha mancato il day one all'epoca, è servita a dare un secondo slancio al gioco.

L'attesa modalità Storia, che sembrava potesse essere il primo giorno della ribalta di Overwatch 2.

Quella che sarebbe dovuta arrivare poco dopo il lancio, tanto che lo aspettavamo addirittura in periodo di recensione, e che ha impiegato troppo tempo per essere inserita nel gioco.

E se stavate sperando in un nuovo aggiornamento repentino da parte di Blizzard beh, come si suol dire, abbiamo una brutta notizia per voi.

Come riporta Kotaku, infatti, Overwatch 2 potrebbe non avere delle nuove missioni di storia prima del 2024.

La notizia arriva dal produttore esecutivo Jared Neuss, durante uno streaming con lo streamer ed-ex giocatore di San Francisco Shock Emongg, il quale ha dichiarato che i fan non dovrebbero aspettarsi nuove missioni della storia nelle due stagioni dopo il lancio iniziale del 10 agosto.

Le stagioni competitive di Overwatch 2 durano nove settimane pertanto, con un rapido calcolo, non ci saranno nuovi contenuti della storia per tutte le stagioni che saranno mandate online nel 2023.

Questa attesa, stando a Nessun, serve per apportare modifiche e aggiornare le funzionalità nei contenuti delle storie future in base al feedback.

Un vero peccato perché, dopo la delusione del lancio un po' "monco", i giocatori si aspettavano di vedere contenuti che potessero aggiustare il tiro iniziale.

Giocatori affezionati che non hanno mancato di manifestare il loro dissenso per il trattamento poco lungimirante riservato al gioco.

I quali, stando ad un recente report, avrebbero dovuto trasformare Overwatch 2 praticamente in un MMO.