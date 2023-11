OverSteel Krypto, eccellente monitor gaming 24" 165 Hz a meno di 100€!

Il Cyber Monday porta con sé offerte entusiasmanti, e una delle più allettanti è sicuramente quella per il monitor gaming Oversteel Krypto 24". Questo monitor di alta qualità è ora disponibile a soli 99€, offrendo uno sconto del 28% sul suo prezzo originale di 137,95€. Questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per i gamer che cercano di elevare la propria esperienza di gioco con un monitor performante a un prezzo accessibile.

Oversteel Krypto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Oversteel Krypto 24" è una scelta eccellente per i giocatori che vogliono immergersi nei loro giochi preferiti con la massima qualità visiva. Dotato di un display FullHD da 24 pollici, offre immagini nitide e dettagliate. Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, questo monitor assicura una fluidità di movimento ideale per i giochi ad alta velocità, riducendo il ritardo di input e il tearing dello schermo. Inoltre, il suo tempo di risposta di 1ms e il pannello VA garantiscono colori vividi e angoli di visione ottimi.

Il monitor è perfetto per i giocatori competitivi e per chiunque desideri un'esperienza di gioco coinvolgente e reattiva. Il suo design elegante e moderno lo rende adatto anche per l'uso in ufficio o a casa. Con il prezzo speciale del Cyber Monday, l'Oversteel Krypto 24" è un'opportunità da non perdere per migliorare il proprio setup di gioco.

