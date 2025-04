Marvel Rivals ha inserito un nuovo modo per prendere soldi dai giocatori

Il successo di Marvel Rivals evidentemente non è così elevato come pensavamo, perché NetEase si è inventata un nuovo modo per mettere le mani nelle tasche dei giocatori, facendoli pagare anche per un semplice recolor delle skin dei personaggi.

La pressione palpabile di mantenere alto l'entusiasmo per Marvel Rivals si fa sentire sul team di sviluppo che, mentre lancia i nuovi contenuti tra cui Emma Frost e il suo prorompente aspetto fisico adatto per combattere la FOMO, ha deciso di inserire una quinta valuta virtuale e di mettere a $6 il prezzo di un cambio di colore.

Come riporta Kotaku, NetEase ha introdotto la nuova valuta "Molecole Instabili". Questo ennesimo tipo di moneta virtuale si aggiunge alle già presenti: Units, Lattice, Chrono Tokens e Costume Coins, portando a cinque il numero totale di valute nel gioco.

La nuova valuta permette di modificare il colore di una skin già posseduta (incluse quelle acquistate precedentemente con denaro reale), spendendo 600 Molecole Instabili. L'unico modo per ottenere questa valuta è il Lattice, la moneta premium, con un rapporto di cambio 1:1 che porta a $6 dollari il costo di 600 Molecole Instabili.

Quindi, i giocatori che hanno già acquistato una skin premium a pagamento di Marvel Rivals dovranno pagare nuovamente solo per cambiare il colore.

Nonostante NetEase abbia promesso che nella terza stagione verranno introdotti metodi alternativi per guadagnare Molecole Instabili gratuitamente, al momento l'unica opzione per i giocatori impazienti è aprire il portafoglio.

È vero che piccole quantità di Lattice possono essere guadagnate giocando, ma accumularne 600 richiede un tempo considerevole, rendendo questa strada praticamente impercorribile per la maggior parte dell'utenza.

Giustamente, per spingere la FOMO di cui sopra c'è tutta la pazienza del mondo nell'inserire modalità più sensate per collezionare la valuta.

Monetizzare su elementi che dovrebbero essere integrati nelle possibilità per i giocatori è sempre fastidioso da vedere. Il problema è che succede anche nei giochi a prezzo pieno, come Monster Hunter Wilds che vi permette di cambiare il look del personaggio a pagamento dopo un primo cambio gratuito.

Per questo, per altro, recentemente è intervenuta anche la Commissione Europea per cercare di mettere un freno a queste pratiche commerciali predatorie.