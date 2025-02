Monster Hunter Wilds ha tanti pregi, ma conferma (almeno) un difetto

Monster Hunter Wilds si prospetta come uno dei più grandi videogiochi dell'anno, l'attesa è altissima per il prossimo episodio della saga di Capcom che, sfortunatamente, avrà ancora una volta un difetto che eredita dagli episodi precedenti.

Come riporta The Gamer, sembra che sarà possibile modificare il proprio personaggio solo a pagamento, dopo un primo token di modifica gratuito.

I fan di Monster Hunter sanno che Capcom ha adottato da sempre questa pratica. Tuttavia i tempi sono cambiati e, con la pletora di giochi di ruolo o action gdr che permettono di modificare a piacimento il proprio personaggio, è davvero strano vedere che anche in Wilds le modifiche saranno a pagamento.

L'informazione è arrivata da Capcom stessa, in un recente post su X:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L’account giapponese di Monster Hunter Wilds ha confermato che i giocatori riceveranno un solo token gratuito per modificare l’aspetto del proprio Hunter e un altro per il proprio Felyne.

Dopo aver esaurito questi bonus iniziali, sarà necessario acquistare ulteriori voucher per effettuare modifiche.

Per chi non avesse confidenza con la serie, le modifiche a pagamento si possono acquistare unicamente con valuta reale. Non si tratta quindi di sbloccabili interni o valuta virtuale di qualche tipo.

Per quanto riguarda Monster Hunter Wilds non sono stati svelati ancora i prezzi, ma nei precedenti episodi di Monster Hunter una singola modifica costava circa €3 l'una.

Capcom non ha ancora rivelato il prezzo ufficiale, ma nei titoli precedenti i voucher per il cambio estetico costavano circa $2,99 l’uno.

Questa decisione ha generato critiche da parte della community, con alcuni giocatori che lamentano la mancanza di libertà nella personalizzazione. «Perché non lasciare semplicemente ai giocatori la possibilità di cambiare il proprio personaggio quando vogliono?», scrivono in molti sulle bacheche online.

In effetti si tratta di una decisione a dir poco anacronistica, ma aspettiamo di vedere se ci saranno cambiamenti dell'ultimo minuto nella versione finale del gioco.

Per sapere se questo sarà l'unico difetto di Monster Hunter Wilds non ci resta che aspettare solo un paio di settimane per mettere mano al titolo.

Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo passato ben 4 ore in sua compagnia, e potete scoprire le nostre impressioni nel nostro provato molto esteso.