Marvel Rivals, Emma Frost nella stagione 2 per combattere la FOMO

I videogiochi sono nemici del tempo, e il tempo è nemico della soglia d'attenzione, e tutti questi nemici sono anche di Marvel Rivals, i cui sviluppatori introducono Emma Frost in un momento di rivalutazione della pubblicazione di contenuti.

Con tantissimi videogiochi free to play, piattaforme e live service, NetEase con l'arrivo di Emma Frost inaugura un nuovo modo di pubblicare contenuti, con l'obiettivo di rendere sempre attenti i giocatori che non dovranno fare altro che giocare a Marvel Rivals per sempre.

La pressione palpabile di mantenere alto l'entusiasmo per Marvel Rivals si fa sentire sul team di sviluppo, mentre si prepara a lanciare la seconda stagione del popolare sparatutto.

Dopo un debutto che ha conquistato oltre 40 milioni di giocatori, gli sviluppatori di NetEase si trovano ora a dover bilanciare le aspettative crescenti della community con la necessità di innovare.

Lo ha spiegato di recente il direttore creativo Guangyun Chen, tramite Eurogamer, condividendo le sue riflessioni sulla questione. In un video, Chen ha ammesso che le discussioni sui social media hanno «aumentato la pressione su di noi per mantenere il gioco emozionante come è stato fin da dicembre.»

La stagione 2, in arrivo l'11 aprile, avrà come tema il celebre "Hellfire Gala", un evento inizialmente sviluppato come saga a fumetti in 12 parti incentrata sugli X-Men.

La trama vede Emma Frost organizzare una sontuosa celebrazione sull'Isola Vivente di Krakoa, invitando tutti gli eroi a indossare i loro migliori abiti per l'evento annuale. Naturalmente, come spesso accade, la festa viene interrotta dall'arrivo di un antagonista, in questo caso Ultron, costringendo gli eroi presenti a entrare in azione per proteggere il più grande tesoro di Krakoa.

La seconda stagione introdurrà Emma Frost come personaggio giocabile con il ruolo di Avanguardia. La telepate potrà sfruttare le sue abilità psichiche e la sua forma di diamante per proteggere gli alleati e sconfiggere i nemici.

Anche Ultron si unirà al roster di eroi giocabili, sebbene il suo arrivo sia previsto in un momento successivo della stagione. Queste aggiunte rappresentano un'importante espansione del cast di personaggi disponibili, rispondendo alle richieste dei fan di vedere più volti iconici dell'universo Marvel.

Inoltre, il team di sviluppo ha anche annunciato un cambiamento significativo nella cadenza dei contenuti dopo questa stagione, passando a un formato di due mesi, con un nuovo eroe introdotto ogni mese.

Ce la farà il team di sviluppo a mantenere questo ritmo per i 10 anni in cui ha promesso di supportare Marvel Rivals?

Non sono molti i videogiochi che sono riusciti a mantenere questa promessa e, soprattutto nel momento storico attuale, il pubblico di riferimento è oltremodo stimolato da tantissimi altri live service che potrebbero far calare l'interesse verso il titolo NetEase.

Aspettiamo e, nel frattempo, godiamoci lo splendore di Emma Frost che sicuramente renderà molto più lucidi e attenti i giocatori.