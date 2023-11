OnePlus 11 5G a un PREZZO BOMBA: acquistalo a solo 649€!

Se state considerando l'acquisto di uno smartphone OnePlus di ultima generazione, attratti forse dalla fotocamera Hasselblad o dalla ricarica SUPERVOOC a 100W, sappiate che Amazon offre il OnePlus 11 a un prezzo incredibile. Durante il Black Friday, potete acquistarlo a soli 649€, risparmiando il 25% sul prezzo consigliato.

OnePlus 11 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus 11 5G, con la sua fotocamera realizzata in collaborazione con Hasselblad, è l'ideale per gli appassionati di fotografia. Dispone di un sensore principale da 50MP e di una grandangolare da 48MP, entrambi capaci di catturare immagini con una precisione cromatica eccezionale, grazie anche all'algoritmo proprietario TurboRAW HDR. Con il processore Snapdragon 8 Gen 2, la tecnologia RAM-Vita per ottimizzare le app più usate e un display AMOLED Super Fluid 2K a 120Hz, il OnePlus 11 5G si afferma come uno smartphone premium, disponibile ora a quasi metà del suo prezzo originale.

Dotato di tecnologia all'avanguardia, il OnePlus 11 5G possiede una batteria da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W, che consente una ricarica completa in soli 25 minuti. Funziona con il sistema operativo OxygenOS, noto per la sua rapidità e fluidità, e supporta la rete 5G, rendendolo ideale anche per chi utilizza SIM con connessione dati veloce.

Questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca uno smartphone di punta, perfetto per scattare foto di alta qualità. Il prezzo ridotto a 649€ lo rende un affare da non perdere. Consigliamo di approfittarne durante questo Black Friday, poiché il prezzo potrebbe aumentare successivamente.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

