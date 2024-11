Olenveld è il nuovo regno di Skyrim da esplorare, grazie ai fan

Una nuova mod di grandi dimensioni chiamata Olenveld è stata rilasciata per Skyrim Special Edition dal modder 'F0RCEFI3LD'.

Il gioco (che trovate ancora su Amazon) è infatti supportato ben più che massivamente dai modder.

Le mod rilasciate nel corso del tempo hanno infatti dimostrato che Skyrim continua a godere di ottima salute.

Questo, considerando anche che il gioco originale ha da poco compiuto ben 13 anni, che poco non è.

Come riportato anche da DSO Gaming, la mod in questione aggiunge una nuova isola esplorabile con una quest originale e un sistema di riconquista del territorio, offrendo ai giocatori molte ore di nuovo contenuto.

Olenveld (che trovate qui) è il risultato di circa 3.000 ore di lavoro distribuite nell'arco di quasi 7 anni, dimostrando la passione e la dedizione dietro questo progetto amatoriale.

La mod introduce nemici inediti, nuove attrezzature e location suggestive, permettendo ai giocatori di affrontare orde di non morti e influenzare il destino dell'isola con le proprie scelte.

Questa espansione fanmade si aggiunge alla già ricca offerta di mod a dimensione DLC disponibili per Skyrim, come Wyrmstooth, Dragon Hall Tavern e Land of Vominhem, che aggiungono ciascuna decine di ore di gameplay extra al popolare gioco di ruolo di Bethesda.

Le mod più ambiziose come Olenveld richiedono anni di sviluppo e migliaia di ore di lavoro, spesso realizzate su base volontaria da appassionati.

Il risultato sono espansioni gratuite che rivaleggiano per qualità e quantità di contenuti con i DLC ufficiali, mantenendo vivo l'interesse della community.

Oltre ai contenuti narrativi, la comunità di modder ha realizzato numerose mod che espandono il gameplay di Skyrim in varie direzioni.

Ci sono mod che aggiungono armi moderne, battaglie su larga scala, sistemi di IA avanzati per i PNG e persino un combat system in stile soulslike.

Senza parlare delle mod in grado di rendere il gioco molto, ma molto più bello da vedere.