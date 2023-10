La festa delle offerte Prime di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso degli ultimi due giorni, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamer, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su videogiochi e accessori. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

Offerte Prime: i prodotti più acquistati dai lettori di Spaziogames

1. Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition

L'articolo più acquistato in assoluto nel corso della Festa delle offerte Prime dai lettori di Spaziogames è stato Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition. Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition è una gemma nel mondo dei videogiochi che fonde insieme l'energia e il carisma dei personaggi di Mario con l'umorismo e la follia dei Rabbids. Questa edizione particolare, la Cosmic Edition, arricchisce l'esperienza di gioco con contenuti esclusivi che potrebbero catturare l'attenzione di chi ama avere qualcosa in più rispetto all'edizione standard. Essendo una fusione di avventura, strategia e puzzle, è ideale per chi ama i giochi che sfidano sia la mente che le abilità di gioco. Coloro che sono fan della serie Mario o Rabbids troveranno particolarmente avvincente questo crossover. Di sicuro, può entrare tra i migliori giochi per Nintendo Switch.

2.Echo Pop

Al secondo posto troviamo Echo Pop, che non è un semplice smart speaker, ma un'evoluzione nell'ambito degli assistenti vocali. Perfetto per chi vuole dare un tocco di vivacità alla propria abitazione, il design colorato e contemporaneo dell'Echo Pop lo rende ideale per chi ha uno spiccato senso estetico e desidera che la tecnologia si fonda armonicamente con l'arredamento di casa. Ma non è solo una questione di estetica. L'Echo Pop, con la sua assistente virtuale Alexa, è adatto a chi cerca soluzioni pratiche per la gestione delle attività quotidiane, dall'ascolto della musica alla domanda sulle previsioni del tempo, passando per il controllo degli apparecchi smart home.

3. Echo Dot (5° generazione)

Sul gradino più basso del podio si trova l'Echo Dot di quinta generazione, che rappresenta una fusione perfetta tra tecnologia avanzata e semplicità d'uso, rendendolo un dispositivo ideale per una vasta gamma di utenti. Per l'appassionato di musica, l'Echo Dot offre un'esperienza audio di qualità, mentre l'integrazione dell'assistente vocale Alexa lo rende uno strumento inestimabile per chi desidera avere un assistente personale sempre pronto a rispondere alle domande, controllare dispositivi smart home o gestire la propria routine quotidiana. È altresì perfetto per chi sta muovendo i primi passi nel mondo della domotica e desidera un punto di partenza semplice e accessibile. Infine, grazie al suo design compatto e raffinato, è la scelta giusta per chi non vuole rinunciare all'estetica, potendo inserirlo armonicamente in qualsiasi ambiente della casa.

4. Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper

Continuiamo con gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper, che rappresentano un incontro perfetto tra tecnologia e passione per il mondo cinematografico. Sono la scelta ideale per chi non solo cerca un dispositivo audio di alta qualità, ma anche un oggetto di culto legato all'universo di Star Wars.

L'edizione Stormtrooper, con il suo design distintivo, cattura immediatamente l'attenzione e diventa un must-have per i veri fan della saga. Oltre alle specifiche tecniche, questi auricolari parlano direttamente al cuore di chi ha vissuto le avventure di Luke Skywalker, Darth Vader e l'intera galassia lontana lontana.

5. Presa smart con monitoraggio energia

La presa smart Meross rappresenta un elemento chiave nella moderna domotica, ideale per chi desidera introdurre un tocco di intelligenza e comodità nella propria abitazione senza gravare eccessivamente sul portafoglio. Perfetta per chi vuole controllare e programmare i dispositivi elettrici di casa con semplicità, dalla lampada del salotto alla macchina del caffè. Grazie alla sua compatibilità con diversi ecosistemi, come Apple HomeKit, Alexa e Google Home, si rivela l'opzione ideale per chi già possiede uno di questi assistenti vocali.

6. Fire TV Stick

La Fire TV Stick di Amazon è uno strumento ideale per gli appassionati di intrattenimento che cercano un accesso facile e veloce a una vasta gamma di contenuti multimediali direttamente sul proprio televisore. È particolarmente adatta per coloro che desiderano semplificare la propria esperienza televisiva, integrando in un unico dispositivo servizi di streaming, app e altre funzionalità. Grazie alla sua natura compatta e portatile, è anche perfetta per chi viaggia spesso, permettendo di trasformare qualsiasi TV in una smart TV all'avanguardia. Inoltre, con la sua integrazione con l'assistente vocale Alexa, la Fire TV Stick è un'ottima scelta per coloro che sono interessati alla domotica e desiderano comandare vari dispositivi della loro abitazione attraverso semplici comandi vocali. In sintesi, la Fire TV Stick è pensata per chiunque cerchi una soluzione pratica, economica e completa per arricchire il proprio intrattenimento casalingo.

7. Samsung 980 Pro 2 TB

Gli SSD Samsung 980 Pro offrono velocità di lettura sequenziale fino a 7000MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 5000MB/s, grazie all'impiego della tecnologia PCIe 4.0 NVMe. Questa straordinaria velocità garantisce tempi di caricamento ridotti e una trasmissione dei dati fluida e immediata, fondamentali per i giocatori che desiderano un'esperienza senza interruzioni. Un altro punto di forza degli SSD Samsung 980 Pro è la loro compatibilità con PlayStation 5. Infatti, la console di ultima generazione di casa Sony richiede un SSD capace di assicurare caricamenti praticamente inesistenti, e il Samsung 980 Pro è all'altezza della sfida.

