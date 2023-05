Offerte Nintendo Monclick: sconti fino al 18% su console e giochi!

Il noto portale Monclick ha lanciato un'interessante promozione che vi permetterà di acquistare giochi e console Nintendo con sconti sino al 18%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Le offerte saranno valide solo per un periodo limitato di tempo, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch. Con uno sconto del 18%, attualmente potrete acquistarlo a soli 48,99€ invece dei soliti 59,90€ di listino.

Con diverse modalità di gioco e sfide entusiasmanti, Mario Strikers: Battle League Football porta i celebri personaggi di Mario in un'arena sportiva piena di azione. I giocatori possono divertirsi in partite indimenticabili con i loro personaggi preferiti come Mario, Luigi, Peach e Bowser, ognuno dotato di abilità uniche e mosse speciali.

Mario Strikers: Battle League Football offre una modalità principale in cui si affrontano tornei e sfide nel Regno dei Funghi, oltre a partite multiplayer locali o online con amici e familiari. Il gameplay combina l'azione tipica dei giochi di calcio con elementi strategici, grazie ai power-up e mosse speciali dei personaggi, mentre le arene di gioco sono ambientate in luoghi iconici dell'universo di Mario, con ostacoli e sorprese che rendono ogni partita unica.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si era aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che «il peso del roster limitato di personaggi e delle poche attività single player si fa sentire ma, con un gameplay così solido ed esplosivo, Mario Strikers: Battle League Football rappresenta un passo in avanti deciso per la serie».

Leggi anche Schede di memoria per Switch | Le migliori del 2023

Se siete alla ricerca di un'offerta su prodotti tecnologici, Monclick è sicuramente il posto giusto per voi. Grazie alla loro politica di prezzi aggressiva, Monclick è in grado di offrire prezzi estremamente competitivi su una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, smartphone, computer e molto altro ancora. Inoltre, sul portale potrete trovare ancora più prodotti scontati, tra cui i migliori giochi per Nintendo Switch, rendendo ancora più vantaggioso fare acquisti sul portale.

Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione direttamente dal link sottostante per scoprire tutti i prodotti scontati e a tenere d'occhio la sezione delle offerte del loro sito, dove potrete trovare quotidianamente le migliori offerte presenti in rete.