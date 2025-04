Odiate le boss fight? Death Stranding 2 ha la soluzione

Hideo Kojima ha deciso di introdurre una funzionalità innovativa in Death Stranding 2 che permetterà ai giocatori di superare i boss senza doverli necessariamente sconfiggere.

Durante una recente trasmissione radiofonica del Kojima Productions, il visionario game director e papà di Metal Gear Solid (saga che trovate su Amazon) ha rivelato questa caratteristica che rappresenta un importante passo verso l'accessibilità nei videogiochi.

La meccanica consentirà a chi trova troppo impegnative le battaglie contro i boss di proseguire comunque nell'esperienza narrativa, pur mantenendo un legame con gli elementi di gameplay tradizionali.

Secondo quanto tradotto dall'utente Genki_JPN sui social media, il sistema funzionerà in modo sorprendentemente elegante. Dopo un Game Over, apparirà un'opzione aggiuntiva sotto il classico "continua" che permetterà di saltare lo scontro.

L'accessibilità diventa così parte integrante del design, non un semplice accessorio. Chi sceglierà questa strada non resterà comunque a digiuno di informazioni sul nemico affrontato.

I giocatori che opteranno per questa soluzione riceveranno infatti dettagli sul boss in un formato che Kojima ha descritto come "simile a un romanzo", composto da immagini e descrizioni testuali.

Questo approccio mantiene intatta l'esperienza narrativa, elemento fondamentale nei titoli del celebre game designer, pur alleggerendo la difficoltà ludica per chi la trova eccessiva.

Questa nuova funzionalità di Death Stranding 2 solleva interessanti riflessioni sul futuro del game design e sul bilanciamento tra sfida e accessibilità.

In un'industria dove il dibattito sulla difficoltà nei videogiochi è sempre acceso, la soluzione proposta da Kojima potrebbe rappresentare un compromesso ideale: rispettare chi cerca una sfida tradizionale ma accogliere anche chi è più interessato all'aspetto narrativo dell'esperienza. Speriamo solo ne valga la pena.

Death Stranding 2: On the Beach è in ogni caso previsto per il rilascio il 26 giugno, e a quanto pare non tarderà.

Sul fronte cinematografico, recenti notizie hanno confermato che l'adattamento live-action di Death Stranding ha finalmente trovato il suo sceneggiatore e regista: Michael Sarnoski, già noto per A Quiet Place: Day One.