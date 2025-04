Death Stranding 2 è completo «al 95%»: Kojima è ottimista

Non dovrebbe esserci alcun rischio rinvio per Death Stranding 2 On The Beach, ormai arrivato alle fasi conclusive del suo sviluppo.

L'atteso sequel di Kojima Productions è atteso su PS5 per il 26 giugno 2025 (potete prenotarlo in sconto su Amazon) e, stando alle ultime dichiarazioni del leggendario game director, lo sviluppo è ormai quasi completo.

Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Koji Pro radio (via Twisted Voxel), Hideo Kojima ha confermato lo sviluppo del secondo capitolo di Death Stranding è arrivato «al 95%».

Il director ha poi utilizzato un orologio da 24 ore come metafora per la fase di sviluppo di Death Stranding 2 On The Beach, confermando che ormai manca davvero poco per ultimare tutti i dettagli:

«È come se fossimo alle ore 22 di un ciclo di 24 ore: mancano solo due ore».

Un annuncio che ovviamente lascia intendere l'ottimismo di Kojima sulla buona riuscita del suo attesissimo titolo: dovremmo ormai essere nelle fasi di polishing finale, con il director e tutti i suoi collaboratori che faranno di tutto per assicurarsi che il prodotto sia pronto per la data di lancio prefissata.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, nonostante tecnicamente non sia ancora entrato in fase Gold, il lancio di Death Stranding 2 non dovrebbe subire alcun tipo di ritardo: ovviamente vi terremo aggiornati nel caso arrivino ulteriori aggiornamenti al riguardo, ma possiamo iniziare a incrociare le dita.

Nel frattempo, il primo capitolo di Death Stranding ha battuto nelle scorse settimane un nuovo impressionante record, superando la cifra di 20 milioni di giocatori complessivi. Un risultato che lascia immaginare il potenziale del sequel a livello di utenti.

Ricordiamo che Death Stranding 2 On The Beach sarà disponibile anche con una spettacolare e bizzarra Collector's Edition, che avrà tuttavia un problema non da poco: la copia fisica non è inclusa nella confezione.