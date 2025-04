Il film di Death Stranding ha il suo regista ed è una scelta... particolare

Che i giochi di Hideo Kojima siano di grande vocazione cinematografica, non è certo una scoperta. Tuttavia, la saga di Metal Gear a oggi non è ancora riuscita a trovare la sua via verso il grande schermo, mentre sembra proprio che le cose stiano avanzando più spedite per Death Stranding.

Come svelato da Bloody Disgusting, il film dedicato al mondo post-apocalittico di Kojima ha infatti già trovato il suo regista e sceneggiatore: si tratta di Michael Sarnoski, già noto per opere come Pig, Death of Robin Hood e A Quiet Place: Day One.

Sarnoski non solo dirigerà il film ma ne scriverà anche la sceneggiatura, dando così decisamente la sua impronta all'adattamento cinematografico, che era stato già annunciato qualche tempo fa e che sarà prodotto da A24. E, di certo, sarà in qualche modo anche supervisionato da Kojima stesso.

L'annuncio arriva in un momento chiave per il franchise, dato che i fan attendono con trepidazione l'uscita di Death Stranding 2, prevista per il 26 giugno – ancora di più dopo il recente trailer, che peraltro ha svelato tra i membri del cast anche l'italiano Luca Marinelli.

Ma il legame di Death Stranding con il grande schermo inizia da molto prima: il protagonista dei giochi, Sam Porter Bridges, è interpretato da Norman Reedus. La protagonista femminile, Fragile, gode dell'interpretazione di Lea Seydoux, con il cast del primo titolo che ha visto tra i protagonisti anche Mads Mikkelsen (che fu premiato ai TGA 2019 per la migliore interpretazione), Margaret Qualley e i registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding-Refn.

L'arrivo al cinema della saga sembrava insomma solo questione di tempo, anche se per il momento non ci è dato sapere se i personaggi dei videogiochi saranno protagonisti anche del film – o se avremo una storia completamente inedita ambientata nel medesimo universo.

Il regista e lo sceneggiatore lo abbiamo trovato: ora attendiamo di scoprire il resto.