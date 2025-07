A poche ore dalla conferma della cancellazione di Perfect Dark e della chiusura dello studio The Initiative, emergono nuovi dettagli preoccupanti sullo stato reale del progetto.

Secondo un giornalista di Kotaku, il trailer di gameplay del reboot del classico uscito su N64 (avvistabile su Amazon) mostrato durante l’Xbox Games Showcase dello scorso anno non era rappresentativo dei reali progressi dello sviluppo. Anzi, una fonte lo ha definito «praticamente finto».

Nonostante la presentazione si fosse etichettata come “first look at gameplay” e mostrasse una combinazione di cinematiche e sequenze apparentemente in-game, già all’epoca molti fan avevano sollevato dubbi sulla veridicità delle immagini.

Ora, con la cancellazione ufficiale di ieri, sembra che quei sospetti fossero ben fondati.

Il caso Perfect Dark è solo l’ultimo di una lunga serie di problemi nella gestione interna dei progetti Xbox. The Initiative, fondato nel 2018 con grandi ambizioni, non è riuscito a concretizzare un singolo gioco in oltre sei anni di attività.

E la collaborazione con Crystal Dynamics, inizialmente pensata per supportare lo sviluppo, non ha portato ai risultati sperati.

Le critiche non risparmiano nemmeno i vertici di Xbox: da Matt Booty a Phil Spencer, in molti si chiedono come sia stato possibile non intervenire prima, considerando che progetti come Everwild e Perfect Dark sembravano già da tempo in fase critica.

C’è chi accusa una cattiva gestione generale, altri puntano il dito contro i continui tagli e ristrutturazioni, che bene non sono.

Insomma, un vero peccato per un franchise storico come Perfect Dark, e una delusione amara per i fan che attendevano con ansia il ritorno dell’agente Joanna Dark. Ora resta solo l’incertezza sul futuro di altri progetti Xbox annunciati ma mai concretizzati.

Cancellazioni e licenziamenti a parte, vediamo chi sono i team degli Xbox Game Studios e quali sono i giochi a cui stanno lavorando che sono stati resi già ufficiali: leggi i dettagli qui.