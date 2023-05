Octopath Traveler 2 in sconto per tutte le console!

Se stavate cercando l'occasione perfetta per acquistare Octopath Traveler 2, oggi abbiamo l'offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di averlo a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Infatti, attualmente potete portarvi a casa Octopath Traveler 2 per Nintendo Switch, PS4 e PS5 a soli 40,98€, con un buon risparmio rispetto al consueto prezzo di listino!

Ambientato nel regno di Solistia, Octopath Traveler 2 presenta nuovamente otto protagonisti distinti, attraverso i quali i giocatori potranno vivere avventure emozionanti. Le storie raccontate in Octopath Traveler 2 hanno luogo in un'era inedita, ricca di affascinanti storie da esplorare e personaggi carismatici con cui interagire. Una novità significativa è l'introduzione di un sistema giorno-notte, che conferisce a Octopath Traveler 2 un aspetto ancor più realistico e coinvolgente.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che "nel complesso, guardando alla qualità della scrittura, agli accorgimenti presi per soddisfare certe fasce di pubblico che avevano criticato il predecessore, allo splendore visivo e alla magnificenza del combat system, Octopath Traveler II risulta non solo un JRPG di prim'ordine, ma anche un prodotto superiore al suo prequel diretto sotto moltissimi punti di vista".

