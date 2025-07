I rivenditori britannici hanno svelato quella che potrebbe essere una delle notizie più attese dai collezionisti di videogiochi: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà finalmente in versione fisica per PlayStation 5.

The Game Collection (tramite Pushsquare) ha confermato che i preordini per le copie fisiche si apriranno oggi stesso, con una data di pubblicazione fissata per ottobre 2025. La mossa rappresenta una risposta diretta alle numerose richieste dei fan che da mesi chiedevano un'alternativa tangibile alla versione digitale lanciata ad aprile.

Il prezzo della versione fisica dovrebbe allinearsi con quello del download digitale, attualmente fissato a 49,99€. Tuttavia, emerge un interrogativo che sta generando preoccupazione tra i giocatori PlayStation: non è ancora chiaro se l'intero gioco sarà contenuto nel disco PS5 o se richiederà download aggiuntivi.

Questa incertezza riflette una tendenza problematica che ha coinvolto recenti port Xbox come Indiana Jones e l'Antico Cerchio e DOOM: The Dark Ages, dove i dischi contenevano una quantità minima di dati effettivi.

Dal lancio digitale di aprile, Oblivion Remastered ha ricevuto diverse patch correttive per risolvere problemi che paradossalmente peggioravano l'esperienza di gioco con il progredire delle ore. L'update 1.2 è attualmente in fase beta su PC e dovrebbe arrivare presto anche su PS5. Se l'intera esperienza di gioco sarà effettivamente inclusa nel disco fisico, è ragionevole aspettarsi che incorpori la versione più aggiornata disponibile.

La decisione di rilasciare una versione fisica arriva in un momento in cui i collezionisti di videogiochi stanno diventando sempre più selettivi riguardo ai loro acquisti. La transizione verso il digitale ha lasciato molti giocatori desiderosi di possedere copie tangibili dei loro titoli preferiti, specialmente quando si tratta di remaster di classici amati come Oblivion. Il timing di ottobre 2025 potrebbe rivelarsi strategico per catturare sia i nostalgici che i nuovi giocatori durante la stagione delle festività.