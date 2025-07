Bethesda ha annunciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per Oblivion Remastered, con l'obiettivo di continuare ad ascoltare i feedback dei fan e proporre la miglior versione possibile di uno dei giochi di ruolo più amati di sempre.

Nelle scorse settimane gli sviluppatori avevano infatti lanciato sondaggi per raccogliere i suggerimenti degli utenti: una delle richieste più popolari era l'introduzione di nuovi livelli di difficoltà, dato che le due opzioni presenti venivano ritenute troppo sbilanciate.

Al lancio Oblivion Remastered (lo trovate in offerta per il Prime Day su Amazon, a proposito) proponeva infatti soltanto Adepto ed Esperto come livelli selezionabili, considerati però rispettivamente troppo semplice e troppo difficile.

L'update 1.2 introdurrà dunque ben 3 nuovi livelli di difficoltà tra cui scegliere: uno ancora più facile, uno ancora più difficile e uno che si collocherà nel mezzo tra Adepto ed Esperto, che Bethesda si augura possa rappresentare il giusto compromesso per soddisfare le richieste degli utenti.

La patch introduce anche numerosi bugfix, tra i quali ne emergono alcuni particolarmente interessanti: come segnalato da GamesRadar+, sono stati sistemati i segnalini sulla mappa, che tendevano a sparire dai radar in circostanze non meglio specificate.

Ma l'aggiornamento sistema anche le statistiche che non si aggiornavano con equipaggiamenti incantati, oltre a diversi crash che potevano verificarsi, soprattutto durante i salvataggi automatici.

La versione 1.2 di Oblivion Remastered è stata attualmente rilasciata solo in versione Beta, scaricabile attraverso Steam, ma nelle prossime giornate è previsto l'arrivo anche in versione "completa" su tutte le altre piattaforme di gioco.

Una procedura già adottata per il primo aggiornamento ufficiale e che, evidentemente, sarà lo standard che gli sviluppatori hanno deciso di seguire per le future patch in arrivo.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire tutte le novità in arrivo, vi lasciamo al changelog completo pubblicato sul profilo X ufficiale di Bethesda.