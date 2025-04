Oblivion Remastered include un pezzetto di Skyrim (e Morrowind)

Con l'uscita di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, i fan della saga stanno tornando a esplorare le meraviglie di Cyrodiil, ora rivestite di nuova luce grazie all’Unreal Engine 5.

Ma come da tradizione Bethesda, i confini di gioco (l'originale lo trovate su Amazon) non sono mai davvero invalicabili, specialmente per chi gioca su PC.

Alcuni giocatori, sfruttando la modalità freecam o modificando file interni al gioco, sono riusciti a superare i limiti della mappa ed esplorare – seppur in modo rudimentale – altre province di Tamriel, tra cui Skyrim e Morrowind.

Questo perché, pur con la nuova veste grafica, la base del gioco è rimasta quella originale, e molte delle vecchie "strutture" del mondo sono rimaste intatte.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il content creator Synth Potato ha pubblicato su X alcuni scatti in cui si intravede la regione di Skyrim, con luoghi riconoscibili come High Hrothgar e la Gola del Mondo, visibili già dalle vicinanze di Bruma.

Certo, si tratta solo di elementi in bassa definizione (noti come LODs), ma il fascino di intravedere quelle terre mitiche nel motore di Oblivion è innegabile.

E a pensarci bene, questa scoperta aggiunge un ulteriore strato di attesa e hype per la mod Skyblivion, prevista entro l’anno, che fonderà Oblivion e Skyrim in un’esperienza unica.

Che dire, è affascinante come, a distanza di quasi vent'anni, i mondi di Tamriel riescano ancora a farci sognare con piccoli dettagli nascosti e potenzialità future. E ammettiamolo: un pezzettino di Skyrim infilato in Oblivion è la cosa più "Todd Howard" possibile.

