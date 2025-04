Che fine farà Skyblivion, remaster non ufficiale di Oblivion?

Il 2025 segna un anno cruciale per i fan della saga The Elder Scrolls, con due diversi rifacimenti di Oblivion che si preparano a vedere la luce.

Da una parte il progetto amatoriale Skyblivion, dall'altra un remaster ufficiale di Bethesda la cui esistenza è stata a lungo avvolta nel mistero ma che ora parrebbe essere pressoché confermata.

Questa coincidenza, lungi dal creare rivalità, ha generato una riflessione positiva sulla passione che anima la comunità dei videogiocatori e sulle diverse visioni creative che possono coesistere attorno a un'opera amata.

Il team di modder dietro Skyblivion lavora da quasi un decennio per ricreare The Elder Scrolls IV: Oblivion (che trovate su Amazon) utilizzando il motore grafico di Skyrim.

Un'impresa titanica, seguita con interesse dalla stampa specializzata, che aveva fissato il 2025 come finestra di lancio per questa conversione totale. Tuttavia, con l'arrivo di un remaster ufficiale di Oblivion da parte di Bethesda, gli stessi sviluppatori amatoriali hanno deciso di dire la loro.

Rebelzize, responsabile del progetto Skyblivion, ha reagito alla notizia con straordinaria maturità e positività. «Il vero remake sono gli amici che ci siamo fatti lungo il cammino», ha scritto su X, aggiungendo che «questo non cambia nulla per me. È sempre stato un progetto guidato dalla passione e lo sarà fino alla fine. Per la comunità è una vittoria doppia, poiché quest'anno otterrete una doppia dose di Oblivion».

La coesistenza di due progetti così diversi rappresenta un arricchimento per l'intera comunità, non una competizione.

Mentre il remaster ufficiale potrebbe offrire una grafica più impressionante grazie all'Unreal Engine 5, Skyblivion promette di includere contenuti tagliati dall'originale e nuove aggiunte, oltre a modifiche al gameplay che lo renderanno un'esperienza distinta.

Nonostante le recenti rivelazioni, quindi, il team di Skyblivion ha confermato che il piano rimane invariato, con un lancio previsto ancora per il 2025.

Una coincidenza che, anziché creare tensione, sembra aver generato un'atmosfera di rispetto reciproco e celebrazione della diversità creativa all'interno della comunità di The Elder Scrolls, la quale resta sempre in attesa di novità anche circa il sesto capitolo ufficiale.