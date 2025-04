Perché Oblivion Remastered non è un remake? «Non volevamo ricrearlo»

Oblivion Remastered ha saputo sorprendere chi ha amato il videogioco originale: nonostante il titolo sia stato infatti sviluppato con un nuovo engine e nuove tecnologie, ci sono tantissimi dettagli del gioco che sono esattamente come gli utenti li ricordavano.

Questo include anche celebri bug e perfino errori di doppiaggio, al punto che qualcuno potrebbe dire che forse Virtuos ha esagerato nel proporre un'esperienza così fedele, ma allo stesso tempo i fan storici sarebbero pronti a dire che non sarebbe davvero Oblivion senza questi aspetti.

In ogni caso, il lavoro svolto è stato semplicemente impressionante, considerando che non si è trattato di un semplice porting o ottimizzazione: anche uno degli autori originali di Oblivion ha ammesso che chiamarlo "Remastered" è decisamente riduttivo.

Ma allora perché non chiamarlo "Oblivion Remake" o utilizzare un termine diverso? A spiegare il tutto è stata la stessa Bethesda, in un messaggio di ringraziamento per i fan pubblicato sui propri canali social (via GamesRadar+):

«Non abbiamo mai voluto ricrearlo — ma rimasterizzarlo — in modo tale che il gioco originale fosse ancora lì proprio come lo ricordavate, ma visto attraverso le tecnologie odierne».

Insomma, l'intenzione di Bethesda è sempre stata quella di tirare a lucido l'esperienza originale, per quanto ovviamente possibile dopo il cambio di engine e con un nuovo team di sviluppo.

Bethesda ha effettivamente ammesso che non avevano mai tentato prima un lavoro di questa portata, ma Virtuos si è dimostrato un team all'altezza del compito.

Ricordiamo che Oblivion Remastered è già disponibile da adesso su PS5, PC e Xbox Series X|S: gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) potranno scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo.

E per gli abbonati questa è stata sicuramente una settimana difficile da dimenticare: da oggi sarà infatti disponibile anche il sorprendente Clair Obscur Expedition 33, già considerato da Metacritic come il potenziale GOTY 2025.