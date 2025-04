Oblivion Remastered ha creato un altro Barbenheimer dei videogiochi

A volte le uscite annuali dei videogiochi creano situazioni decisamente particolari, come Oblivion Remastered che esce poche ore prima di un altro gioco di ruolo attesissimo: Clair Obscur Expedition 33.

Un vero e proprio "Barbenheimer" dei videogiochi, l'ennesimo, che se non altro è stato preso con filosofia dalle parti in causa.

Per chi non se lo ricordasse si parla di Barbie ed Oppenheimer, pellicole cinematografiche dedicate a due personaggi iconici per motivi diametralmente opposti, hanno creato il fenomeno "Barbenheimer", visto che negli Stati Uniti i due film sono usciti lo stesso giorno.

Una cosa simile capiterà nuovamente con l'atteso Clair Obscur: Expedition 33, che uscirà il 24 aprile prossimo a pochi giorni dalla colossale release a sorpresa di Oblivion Remastered.

Essendo due giochi di ruolo, entrambi i titoli puntano alla stessa fascia di pubblico e, con un lancio praticamente simultaneo, stanno creando una situazione che ha rievocato proprio il Barbenheimer di cui sopra.

Ci ha scherzato su (almeno speriamo...) lo sviluppatore Kepler Interactive su X:

E il paragone è interessante perché Microsoft sapeva ovviamente dell'uscita di Clair Obscur, titolo che per altro sarà incluso gratuitamente nel Game Pass, ma comunque ha deciso di lanciare Oblivion Remastered andando inevitabilmente a minare la popolarità di un gioco che già di suo è molto di nicchia.

Fortunamente ci sono molti fan che stanno cercando di impedire che il gioco di ruolo francese sprofondi nell'ombra della popolarità del titolo Bethesda, con appelli alla community perché non si dimentichino Clair Obscur.

Anche noi ci uniamo a questo appello, nel nostro piccolo, perché Clair Obscur: Expedition 33 sembra essere un vero gioiello per gli appassionati dei giochi di ruolo a turni, e ne saprete di più quando arriverà la nostra recensione a brevissimo (forse anche domani, chissà...).

Ma se proprio state aspettando di tornare in Cyrodiil, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandati su PC di Oblivion Remastered.