Ci gira Oblivion Remastered sui vostri PC? Ecco i requisiti minimi e raccomandati

Dopo mesi di speculazioni, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è finalmente disponibile. Con uno shadowdrop a sorpresa, Bethesda ha riportato in vita uno dei suoi titoli più amati, offrendo una versione completamente rinnovata del Gioco dell’Anno 2006.

Dopo settimane di speculazioni, lo shadowdrop di Oblivion Remastered rappresenta un colpo da maestro per Xbox, destinato a far discutere a lungo i fan del fantasy occidentale.

Il titolo è già scaricabile su Xbox Series X|S, PC e tramite Xbox Game Pass Ultimate, e in queste ore decine di migliaia di giocatori in tutto il mondo stanno tornando a Cyrodiil, che per molti è stata "casa" in alcune generazioni fa.

Oblivion Remastered presenta una grafica profondamente modernizzata, con texture in alta definizione, illuminazione migliorata e supporto per il 4K. Anche le meccaniche di gioco sono state affinate, per garantire un’esperienza più fluida e accessibile, senza sacrificare la complessità che ha reso il gioco un classico.

Ma ci gira sui vostri PC? Scopritelo guardando i requisiti di sistema per la versione PC:

Oblivion Remastered, requisiti PC minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Oblivion Remastered, requisiti PC consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080

DirectX: Versione 12

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Oblivion Remastered verrà lanciato in due versioni, Standard a €54,99 e Deluxe a €64,99.

Vedremo se i fan popoleranno il web di contenuti per celebrare questo atteso ritorno, nella speranza che non abbiano cambiato una delle cose più iconiche (a suo modo) dell'avventura originale di Bethesda.