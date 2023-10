Forse non ve ne siete accorti, ma ad ottobre ci sarà il Barbenheimer dei videogiochi

Barbie ed Oppenheimer, pellicole cinematografiche dedicate a due personaggi iconici per motivi diametralmente opposti, hanno creato il fenomeno "Barbenheimer", visto che negli Stati Uniti i due film sono usciti lo stesso giorno.

Beh, forse non ve ne siete accorti, ma ad ottobre anche i videogiochi avranno qualcosa di molto simile: l'uscita ravvicinata di Sonic Superstars e Super Mario Bros. Wonder, le due grandi mascotte rivali della storia dei videogiochi.

Il primo è il ritorno al 2D del porcospino blu di SEGA dopo tanti anni e il discusso Sonic Frontiers, un esperimento che ha fatto discutere moltissimo ma che è comunque.

Anche Super Mario Bros. Wonder segna il ritorno del personaggio di Nintendo al 2D, visto che l'ultimo capitolo di questo tipo risale al 2012 con New Super Mario Bros U su Wii U. Un episodio che, per altro, è stato creato anche dalle intuizioni di.

Oltre ad essere due grandi ritorni agli antichi stili, per così dire, la cosa interessante è che escono rispettivamente a tre giorni di distanza: Sonic torna il 17 ottobre mentre Mario lo farà il 20 ottobre.

Una coincidenza definita "interessante" anche da Takashi Tezuka, producer di Super Mario Bros. Wonder, con una certa sportività (tramite VGC):

«Penso che sia una coincidenza interessante. Creiamo giochi d’azione 2D da molto tempo e, ovviamente, vogliamo che il maggior numero possibile di giocatori si diverta con questi giochi. Non vediamo l’ora che quante più persone possibile abbiano l’opportunità di giocare a questi giochi d’azione 2D a scorrimento laterale, Mario e non solo.»

Vedremo cosa succederà tra il confronto della nuova generazione di sviluppatori di Nintendo e... i bagordi di SEGA da cui è nata l'idea di creare Sonic Superstars.

Se siete dalla parte del porcospino blu trovate Sonic Superstars con le migliori offerte, e se volete seguire la meraviglia di Super Mario Bros. Wonder potete farlo.