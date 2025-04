Oblivion Remastered è davvero disponibile da ora, anche gratis su Game Pass!

Ci sono volute settimane di rumor e un evento ufficiale andato in onda poco fa, ma Bethesda ha ufficialmente pubblicato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, disponibile da ora su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite Steam ed è incluso anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate.

Il gioco è stato rilasciato con uno shadowdrop, ovvero una pubblicazione a sorpresa senza annunci o trailer anticipati, confermando i rumor che da settimane circolavano tra insider e appassionati della saga.

Oblivion Remastered verrà lanciato in due versioni, Standard a €54,99 e Deluxe a €64,99. Lo potete vedere nella pagina Steam pubblicata poco fa a questo indirizzo.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition include:

Il gioco base in versione digitale

Le armature, le armi e le armature per cavalli esclusive di Akatosh e Mehrunes Dagon

L’artbook in versione digitale e l’app della colonna sonora

Le espansioni della storia Shivering Isles e Knights of the Nine

e Contenuti scaricabili aggiuntivi: l’espansione Fighter’s Stronghold, Spell Tome Treasures, Vile Lair, Mehrunes’ Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery e Horse Pack Armor

Il più grande lancio di sempre su Game Pass, così era stato definito in una delle tante occasioni, della versione rimasterizzata del classico gioco di ruolo del 2006 include un completo rinnovamento grafico, miglioramenti alle texture, supporto per il 4K e frame rate sbloccato, oltre a una revisione dell’interfaccia e dell’audio.

L’esperienza originale resta intatta, ma è stata rinfrescata per rispondere agli standard moderni, rendendo più accessibili anche i comandi e i sistemi di gioco, come spiegato nell'evento di lancio di cui sopra.

Oblivion è il quarto capitolo della saga The Elder Scrolls e ha segnato una svolta per il genere open-world, offrendo ai giocatori la libertà di esplorare il continente di Cyrodiil in un’epoca di intrighi politici, demoniaci portali dimensionali e missioni leggendarie. La versione Remastered è compatibile anche con salvataggi cloud e supporta gli achievement aggiornati per il Game Pass.

Dopo settimane di speculazioni, lo shadowdrop di Oblivion Remastered rappresenta un colpo da maestro per Xbox, destinato a far discutere a lungo i fan del fantasy occidentale. Vedremo se i fan popoleranno il web di contenuti per celebrare questo atteso ritorno, nella speranza che non abbiano cambiato una delle cose più iconiche (a suo modo) dell'avventura originale di Bethesda.