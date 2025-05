Oblivion Remastered è il gioco più scaricato del 2025 su Game Pass

Lo shadowdrop improvviso di Oblivion Remastered su console, PC e Xbox Game Pass è stata sicuramente una strategia rischiosa per uno dei rifacimenti più attesi di sempre, ma oggi possiamo sicuramente dire che la mossa di Xbox Game Studios e Bethesda si è rivelata assolutamente vincente.

L'edizione rimasterizzata del quarto capitolo di The Elder Scrolls è già diventata in breve tempo uno dei videogiochi più venduti dell'anno, ma Microsoft può esultare anche per l'incredibile successo riscontrato su Xbox Game Pass.

Gli ultimi dati raccolti da Game Trends e pubblicati su TrueAchievements ci svelano infatti che Oblivion Remastered è attualmente il videogioco del 2025 più scaricato dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Se consideriamo che non si tratta davvero di un gioco "nuovo", si tratta di un risultato sbalorditivo e che conferma quanto gli utenti non vedessero l'ora di tornare a Cyrodiil, pur con tutti i limiti tecnici del caso.

Per rendere maggiormente l'idea di quanto sia stato enorme questo risultato, l'altro grande debutto di aprile 2025, ovvero Clair Obscur Expedition 33, si è piazzato solo al terzo posto di questa speciale classifica, ma Oblivion Remastered ha accumulato il 153.4% di giocatori in più.

È chiaro che questi numeri sono sicuramente positivi per la casa di Redmond, con Xbox Game Pass Ultimate che diventa sempre di più un punto di riferimento per gli utenti console (lo trovate su Amazon).

Xbox Game Pass: giochi più scaricati nel 2025

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Avowed Clair Obscur: Expedition 33 Atomfall Sniper Elite: Resistance Ninja Gaiden 2 Black Crime Scene Cleaner South of Midnight Balatro EA Sports UFC 5

Un altro dato interessante, come potete vedere voi stessi qui sopra, è che al secondo posto di questa classifica troviamo Avowed: questo significa che tutti e 3 i videogiochi più scaricati nel 2025 su Xbox Game Pass sono giochi di ruolo.

Ma la classifica potrebbe essere ulteriormente rivoluzionata dall'arrivo di Doom The Dark Ages, altro grande titolo atteso che verrà rilasciato ufficialmente tra pochi giorni: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione.