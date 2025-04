Oblivion Remastered anche su Switch 2? C'è speranza

Un nuovo report ha svelato la (presunta) esistenza di un grande gioco non ancora annunciato per Nintendo Switch 2 — e sorprendentemente non si tratta di un titolo firmato Nintendo.

Esclusi quindi giganti come Super Mario e The Legend of Zelda (che trovate su Amazon) il gioco viene infatti da Bethesda, ed è proprio quello che pensate.

Secondo quanto riportato da eXtas1s, insider solitamente più vicino al mondo Xbox che a quello Nintendo, una versione per Switch 2 di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sarebbe già in sviluppo attivo, e il progetto sembrerebbe essere a buon punto.

Per chi non lo sapesse, Oblivion Remastered è la riedizione dell'amato RPG del 2006, uscita proprio questa settimana su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Al momento, però, mancano dettagli importanti: non si conosce quale studio si stia occupando della conversione, né ci sono indicazioni su una possibile data di annuncio o di uscita.

Tuttavia, sembra improbabile che il gioco sia pronto per il day one della console, fissato per il 5 giugno 2025.

Se il rumor si rivelasse vero, sarebbe la prima volta in 19 anni che Oblivion approda su una console Nintendo — un evento storico per i fan. In più, rappresenterebbe uno dei titoli di terze parti più importanti del primo anno di vita di Switch 2.

Al momento nessuna delle parti coinvolte — né Bethesda, né Xbox, né Nintendo — ha commentato il leak. Considerato il riserbo di questi studi, è difficile aspettarsi dichiarazioni ufficiali a breve, ma nel caso aggiorneremo la notizia.

Se davvero Oblivion Remastered sbarcherà su Switch 2, sarà un colpaccio sia per Nintendo che per Bethesda. Portare un titolo di quel calibro su una console portatile di nuova generazione sarebbe un chiaro segnale di quanto Switch 2 voglia essere vista come una piattaforma capace di reggere il confronto con i giganti da salotto.

Personalmente? Non vedo l’ora di esplorare di nuovo Cyrodiil, stavolta comodamente ovunque io sia.