Oblivion Remake sarebbe più vicino del previsto

Il remake di Oblivion, titolo iconico della saga The Elder Scrolls, potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

Voci sempre più insistenti suggeriscono che Bethesda sia pronta a svelare ufficialmente il progetto di rifacimento del suo celebre RPG del 2006 (che trovate ancora su Amazon), con tempistiche che potrebbero sorprendere i fan.

Secondo fonti attendibili, l'annuncio potrebbe avvenire nelle prossime settimane, mentre il lancio effettivo potrebbe essere programmato addirittura prima dell'estate, anticipando le previsioni iniziali.

L'insider NateTheHate, noto per la sua affidabilità riguardo anticipazioni su giochi non ancora annunciati, ha infatti recentemente condiviso informazioni interessanti sul progetto.

Secondo le sue fonti, i dettagli ufficiali sul remake (al netto dei rumor) potrebbero essere rivelati già questo mese o al più tardi ad aprile. Ancora più sorprendente è l'indicazione che il gioco potrebbe arrivare sul mercato prima della finestra di giugno inizialmente prevista.

Tuttavia, lo stesso insider ha sottolineato che la situazione rimane fluida e non esistono ancora conferme definitive sui tempi.

Molti fan speravano in un annuncio durante l'Xbox Developer Direct di gennaio, opportunità che non si è concretizzata.

Le voci su un possibile rifacimento di Oblivion non sono recenti. I primi indizi concreti risalgono ai documenti emersi durante la causa legale tra Microsoft e la FTC nel 2023, riguardante l'acquisizione di Activision Blizzard. In quei documenti, un "Oblivion Remaster" figurava tra i progetti non annunciati di Bethesda, ma ad oggi ancora nessuna conferma.

In attesa di un remake ufficiale, i fan possono guardare con interesse a Skyblivion, un ambizioso progetto amatoriale che punta a ricreare l'esperienza di Oblivion utilizzando il motore di Skyrim. Questo progetto guidato dalla community dovrebbe vedere la luce nel 2025.

Nel frattempo, Bethesda continua a lavorare sul prossimo capitolo principale della serie, The Elder Scrolls VI, annunciato ormai diversi anni fa ma ancora privo di una data di lancio definita.

L'ultimo capitolo principale, Skyrim, risale al 2011 ed è diventato uno dei giochi più venduti (e moddati) della storia, con versioni disponibili su praticamente ogni piattaforma moderna.