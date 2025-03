Skyrim riceve un boost tecnico niente male

L'esperienza di gioco in Skyrim sta per trasformarsi radicalmente grazie all'ultimo aggiornamento di Community Shaders, uno dei framework grafici più apprezzati dalla comunità di modder.

La versione 1.2.0, rilasciata in questi giorni, rappresenta un salto qualitativo significativo per il gioco introducendo il supporto per AMD FSR 3 Frame Generation, tecnologia che promette un incremento delle prestazioni fino al 70% per la maggior parte degli utenti.

Questo aggiornamento si inserisce in un percorso di innovazione continua che ha già visto l'implementazione di funzionalità avanzate come il Physically Based Rendering, lo Skylighting e le ombre dinamiche delle nuvole, portando l'esperienza visiva del classico di Bethesda a livelli precedentemente inimmaginabili.

La novità più rilevante di questo aggiornamento è senza dubbio l'integrazione della tecnologia AMD FSR 3 Frame Generation, disponibile come add-on.

Questa implementazione segue l'introduzione, avvenuta alcuni mesi fa, del supporto per NVIDIA DLSS Frame Generation, che in questa versione ha ricevuto ulteriori ottimizzazioni.

È importante notare che si tratta comunque di una versione non aggiornata del DLSS, poiché le più recenti non supportano DirectX 11, l'architettura su cui si basa Skyrim.

Gli sviluppatori hanno chiarito che alcune funzionalità avanzate come Multi Frame Generation e Reflex non sono attualmente disponibili a causa di problematiche che dovrebbero essere risolte da NVIDIA.

Di contro, AMD Anti-Lag 2 dovrebbe essere pienamente supportato, offrendo un'esperienza di gioco più reattiva per i possessori di schede grafiche AMD.

Come indicato dagli sviluppatori, il Frame Generation esprime il suo massimo potenziale quando il computer dell'utente è già in grado di eseguire il gioco a circa 60 fotogrammi al secondo. In queste condizioni, il frame rate viene raddoppiato a 120 fps, garantendo un'esperienza di gioco incredibilmente fluida con un frame pacing costante.

Nei prossimi giorni, numerosi content pubblicheranno sicuramente video dimostrativi di queste novità, permettendo agli appassionati di apprezzare visivamente i miglioramenti apportati da Community Shaders 1.2.0 prima di installarlo personalmente.

