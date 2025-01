Oblivion Remake potrebbe essere (quasi) un soulslike

Le voci su un remake o un remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion si intensificano, alimentate da nuove indiscrezioni che suggeriscono un’uscita nel giugno 2025.

Secondo i recenti leak, il progetto sarebbe sviluppato da Virtuos e includerebbe significative innovazioni tecniche e meccaniche, tra cui un sistema di combattimento ispirato ai soulslike.

Stando al report di MP1st (via Game Rant), il remake non sarà un semplice aggiornamento grafico, ma un rifacimento completo in Unreal Engine 5 e tra le novità trapelate spiccano un sistema di parata ispirato ai soulslike.

Anche se non sarà un soulslike puro, il gioco prenderà spunto da elementi caratteristici di quel genere per rinnovare le dinamiche di combattimento.

Si parla anche di HUD rinnovato e reazioni ai colpi migliorate, con upgrade visivi e tecnici per una maggiore immersività, oltre a stealth e stamina più accessibili.

Le modifiche sarebbero pensate anche per rendere il gioco più user-friendly senza rinunciare alla profondità, suggerendo un remake progettato per modernizzare Oblivion (l'originale lo trovate ancora su Amazon) pur mantenendo intatta la sua anima originale.

Sarà così? Al momento non mi è dato sapere. Le voci indicano che il remake di Oblivion potrebbe arrivare tra pochi mesi, ma Bethesda e Microsoft non hanno ancora confermato nulla.

Ad ogni modo, con un mercato sempre più competitivo e le aspettative sempre più alte, Bethesda e Virtuos dovranno dimostrare di poter offrire un remake all’altezza del mito.

Tuttavia, i fan sperano in un annuncio ufficiale già durante l’Xbox Developer Direct del 23 gennaio. Nonostante le speculazioni iniziali, diversi leaker hanno escluso che il remake di Oblivion possa essere il "gioco a sorpresa" dell’evento, oltre al già confermato sguardo dettagliato su Doom: The Dark Ages, South of Midnight e Clair Obscur: Expedition 33.

Nel mentre, il fan remake di Oblivion in Skyrim è sempre più bello: avete visto gli ultimi filmati di Skyblivion?