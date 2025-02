Oblivion, nuova versione del fan remake in UE5 gratis da ora

Se pensavate di aver visto tutto dal mondo delle mod, tale Greg Coulthard è pronto a smentirvi.

Il creatore del fan remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion in Unreal Engine 5 ha rilasciato una nuova versione del suo ambizioso progetto, ora scaricabile gratuitamente.

Per chi non fosse aggiornato, questo progetto porta l'intera mappa del classico Bethesda (che trovate ancora su Amazon) nel motore grafico più avanzato di Epic Games, come riportato anche da DSO Gaming.

Il risultato? Un Oblivion che si avvicina a quello che sarebbe un remaster ufficiale su un engine moderno, come del resto vi avevo già mostrato alcune settimane fa.

Certo, con qualche limite: Coulthard ha mantenuto asset e texture originali, migliorando però illuminazione e atmosfera grazie all’uso di Ultra Dynamic Sky.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema che rende il cielo più realistico e dinamico rispetto alle soluzioni standard.

Va detto: non aspettatevi un remake in piena regola. Questo resta un progetto amatoriale, sviluppato da una sola persona. Eppure, la dedizione dietro questo lavoro è indiscutibile.

La nuova versione è scaricabile dal server Discord di Coulthard (qui) e, per chi volesse farsi un’idea più precisa, è disponibile anche un video di gameplay aggiornato visionabile poco sopra.

Diciamolo senza girarci intorno: se Bethesda avesse avuto metà della passione di Coulthard, avremmo già da anni un Oblivion Remastered ufficiale, che comunque potrebbe arrivare prima del previsto.

Ma si sa, oggi le grandi aziende amano farci pagare fior di euro per riedizioni in HD dei vecchi titoli, mentre i fan, gratis e per amore, dimostrano cosa significhi davvero preservare e migliorare un capolavoro (anche se per farlo magari infrangono qualche copyright di troppo, che bene non è).

Parlando ancora del presunto rifacimento in arrivo, la preoccupazione centrale dei fan è che un remake troppo rifinito, senza bug e glitch, possa privare Oblivion della sua "anima".

Parlando invece dell'altrettanto celebre Skyrim, un giocatore è riuscito a saltare sulla schiena di un falco e volare sopra il mondo di gioco, accompagnato dalle note di Free Bird dei Lynyrd Skynyrd.