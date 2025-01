Senza bug e glitch, Oblivion Remake non sarebbe lo stesso

Oblivion, uno dei capitoli più amati della saga di The Elder Scrolls, potrebbe presto tornare con un remake realizzato in Unreal Engine 5.

La notizia, diffusa dal noto insider NateTheHate, suggerisce che il remake del classico (avvistabile su Amazon) potrebbe essere lanciato a giugno, ma non tutti i fan sono entusiasti.

C’è infatti una crescente preoccupazione che un rifacimento troppo pulito possa togliere al gioco ciò che lo rende unico: i bug, i glitch e quell’atmosfera involontariamente comica che ne hanno decretato il culto (via The Gamer).

Oblivion è infatti ricordato con affetto non solo per il suo mondo vasto e immersivo, ma anche per i suoi glitch bizzarri e l’imprevedibilità delle interazioni.

Per molti, affrontare NPC con dialoghi "robotici" o assistere a personaggi che si incastrano in strane animazioni è parte integrante dell’esperienza.

Come sottolinea l’utente X Majuular, metà del divertimento deriva proprio da come il gioco può "rompersi" in modi assurdi.

Questo ha portato molti fan a chiedere che il remake mantenga intatti almeno alcuni dei difetti più iconici.

Tra loro c’è anche l’utente Joolmawen, che spera di ritrovare il tono stravagante dei dialoghi e persino gli errori di doppiaggio che caratterizzano l’originale.

La preoccupazione centrale è che un remake troppo rifinito possa privare Oblivion della sua "anima".

Certo, un gioco tecnicamente migliorato sarebbe un sogno per molti, ma il timore è che questo processo possa sacrificare l’unicità che ha reso l’originale un cult.

Oblivion è famoso per i suoi momenti non intenzionali di comicità: dai personaggi che si comportano in modi improbabili alle strane interazioni tra NPC.

La possibilità che questi elementi vengano "corretti" sta facendo storcere il naso a chi vede nei bug e negli errori un tratto distintivo, piuttosto che un difetto da eliminare.

Nonostante il fermento, è bene ricordare che Bethesda e Xbox non hanno ancora confermato ufficialmente l’esistenza del progetto. NateTheHate, però, gode di una certa credibilità: lo stesso insider ha recentemente predetto con precisione la data del reveal di Nintendo Switch 2.

Il possibile remake di Oblivion si trova quindi a un bivio: da un lato, l’opportunità di portare il gioco a un livello tecnico superiore; dall’altro, il rischio di perdere quella magia involontaria che ha conquistato i fan per anni.

Mentre aspettiamo conferme ufficiali, il dibattito rimane acceso: cosa deve fare un remake per rispettare la legacy dell’originale senza snaturarla? L'unica cosa "quasi" certa, è che il gioco potrebbe avere un tocco di soulslike.