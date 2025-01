Gears of War E-Day e Oblivion Remaster nel 2025? Parla Warren

Secondo quanto riportato da Tom Warren, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per Xbox, con una line-up che potrebbe finalmente soddisfare le attese dei fan.

Tra le novità principali troviamo l'atteso Gears of War: E-Day, che sembra puntare al 2025 come finestra di lancio, mentre il remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion dovrebbe arrivare in primavera o all’inizio dell’estate (via ResetEra).

Per quanto riguarda E-Day, il prossimo capitolo della leggendaria saga potrebbe segnare un ritorno alle origini per la serie. Microsoft, secondo le indiscrezioni, sta lavorando per un lancio nel corso del 2025, con l’obiettivo di ridefinire lo standard dei giochi action su Xbox.

Per quanto riguarda Oblivion Remaster, Warren ha rivelato che Microsoft starebbe pianificando un lancio tra la primavera e l’inizio dell’estate 2025, portando uno dei giochi più amati della saga The Elder Scrolls a una nuova generazione di giocatori.

Ma non solo: l'evento estivo di Xbox, ossia lo Showcase previsto per giugno, promette di essere il momento chiave per scoprire di più su Contraband e Clockwork Revolution.

Entrambi i titoli, già annunciati in passato, potrebbero finalmente mostrare gameplay approfonditi e dettagli sui rispettivi lanci.

Contraband, sviluppato da Avalanche Studios, è descritto come un’esperienza open-world cooperativa, mentre Clockwork Revolution mira a immergere i giocatori in un mondo steampunk con scelte narrative complesse e un gameplay unico.

Tra grandi ritorni come Gears of War e il remaster di Oblivion, passando per nuove IP, il 2025 potrebbe finalmente essere l’anno in cui Microsoft raccoglie i frutti del suo lavoro.

La community Xbox attende da tempo un anno che riesca a unire quantità e qualità, e questa potrebbe essere la volta buona.

Tutto ora dipende dalla capacità di Xbox di mantenere alta l’asticella delle aspettative e consegnare ciò che i fan aspettano da anni. Dopotutto, già il Developer Direct delle scorse ore non mi è sembrato privo di chicche.