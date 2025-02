Nuovo State of Play annunciato: ecco data e ora

Il mondo dei videogiochi si prepara a un nuovo evento targato Sony. La casa giapponese ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo State of Play, la live dedicata agli aggiornamenti sui giochi in arrivo per PlayStation 5.

L’evento, che si terrà il 12 febbraio alle 23 ora italiana, promette di offrire uno sguardo su una selezione di titoli attesi nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare ai progetti in sviluppo su PS5.

Secondo quanto comunicato da Sony, lo State of Play avrà una durata di circa 40 minuti.

Il focus sarà sulle uscite previste per la seconda metà del 2025 e oltre, con nuove anteprime, aggiornamenti sui giochi già annunciati e, probabilmente, qualche sorpresa.

Come sempre, la lineup dell’evento è avvolta nel mistero, ma la community ha già iniziato a speculare su quali giochi potrebbero fare la loro comparsa. Tra i più attesi ci sono senza dubbio Death Stranding 2 - sequel del cult di Kojima - e il ritorno di God of War, e magari anche qualche novità lato PlayStation Plus (le gift card le trovate scontate su Amazon).

C’è anche la possibilità che Sony decida di sorprendere il pubblico con qualche world premiere, come già accaduto nei precedenti State of Play. Un nuovo gioco first-party? L’annuncio di una partnership con studi di terze parti? Un ritorno inatteso dal passato? Per ora si tratta solo di ipotesi, ma le aspettative sono alte.

La scelta della data non è casuale. Lo State of Play arriva in un periodo particolarmente intenso (e preoccupante) per l’industria.

Negli ultimi anni, Sony ha preferito anticipare gli altri eventi per ritagliarsi uno spazio autonomo e non farsi schiacciare dall’ondata di annunci estivi.

Sony ha ormai consolidato gli State of Play come una formula fissa, ma non sempre ha colpito nel segno. L’assenza di grandi annunci o la scelta di concentrarsi su titoli minori ha spesso lasciato i fan con l’amaro in bocca. Questa volta, però, le premesse fanno ben sperare.

L’evento riuscirà a tenere alta l’attenzione e a offrire qualcosa di veramente memorabile? O sarà l’ennesimo aggiornamento senza troppi squilli di tromba? Lo scopriremo presto.