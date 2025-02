Il nuovo trailer di Death Stranding 2 potrebbe essere vicino

Con le voci che parlano di un nuovo State of Play in arrivo la prossima settimana, cresce l'attesa per un'apparizione di Death Stranding 2: On the Beach.

Del resto, Hideo Kojima aveva promesso che il 2025 sarebbe stato l’anno dell’annuncio della data di uscita, e i suoi ultimi tweet lasciano pochi dubbi: un nuovo trailer sembra dietro l’angolo.

Come riportato anche da GamingBolt, Kojima ha scritto sui suoi canali social ufficiali:

«Torno alla scrivania di montaggio dopo un anno intero. Sono stato troppo impegnato per iniziare davvero l’editing, così ho fatto del ‘montaggio mentale’ ascoltando potenziali tracce sul mio Walkman mentre camminavo o viaggiavo in aereo, forse un centinaio di volte. Ma ora che ho caricato tutto nel sistema di montaggio, il risultato non combacia esattamente con l’immagine che avevo in mente».

Nel tweet c'è anche la foto di una lattina di Chocola BB Royal 2, una bevanda alla vitamina B2.

E ovviamente, quelle due lettere – BB – non passano inosservate, strizzando l’occhio a un riferimento piuttosto esplicito al primo Death Stranding (che trovate su Amazon).

Qualche dubbio rimane, soprattutto perché un secondo tweet mostra semplicemente la scritta “A Hideo Kojima Game”.

Tuttavia, considerando che lo stesso Kojima ha parlato di crunch per Death Stranding 2 e ha confermato che il casting di Physint riprenderà nel corso dell’anno, il primo sembra l’indiziato numero uno.

Senza contare che Shioli Kutsuna, interprete di Rainy, ha terminato le sue riprese già da diverse settimane.

Siamo di nuovo a quel punto: Kojima che gioca con le aspettative, seminando indizi tra un tweet criptico e l’altro, mentre i fan restano a guardare.

Il "problema"? Funziona sempre. Perché quando Kojima-san muove un dito, il mondo si ferma a guardare. E nel bene o nel male, il suo prossimo capolavoro - ancora in "costruzione" - è già nella mia testa prima ancora che arrivi su schermo.

In ogni caso, la conferma dovrebbe arrivare a breve. Death Stranding 2: On the Beach è atteso in esclusiva su PS5 nel corso dell'anno.