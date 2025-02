God of War, l'annuncio del ritorno in Grecia sarebbe vicino

Le voci corrono veloci nel mondo dei videogiochi, e questa volta il protagonista è God of War.

Secondo un recente rumor, i primi tre capitoli della saga di Kratos (che trovate anche su Amazon) potrebbero ricevere un remaster per PlayStation 5, con un annuncio imminente durante il prossimo State of Play, evento che però Sony non ha ancora ufficialmente confermato.

A lanciare la notizia è l’utente Reddit "Feeling-Examination6" (via Wccftech), noto per aver anticipato con precisione la data di uscita di Hell is Us e il ritorno di Ninja Gaiden.

Secondo la sua fonte, Sony starebbe preparando una raccolta che includerebbe God of War (2005), God of War II (2007) e God of War III (2010), con un rilascio previsto entro la fine dell'anno.

Non sarebbe la prima volta che Kratos riceve un lifting grafico: i primi due capitoli vennero già rimasterizzati su PlayStation 3, mentre God of War III arrivò in una versione migliorata su PlayStation 4 prima del grande salto con il God of War del 2018.

La vera domanda, dunque, è: quanto saranno effettivamente migliorati questi titoli?

Secondo me, se la raccolta sarà una semplice operazione di upscaling con risoluzione 4K e frame rate sbloccato, potrebbe risultare un’offerta poco allettante per chi ha già giocato le versioni precedenti.

Tuttavia, se Sony decidesse di spingersi oltre, magari con un lavoro di remake parziale, aggiornando texture, modelli e illuminazione con il motore dei giochi più recenti, allora potremmo trovarci davanti a un progetto di grande interesse.

I leak vanno sempre presi con le pinze, ma Feeling-Examination6 ha già dimostrato di avere accesso a informazioni attendibili. Tuttavia, il suo recente scoop su Ninja Gaiden parlava di un reboot, mentre Ninja Gaiden 4 si è rivelato tutt’altro. Insomma, potrebbe aver colto solo una parte della verità.

Se confermata, questa raccolta sarebbe un’ottima occasione per i nuovi giocatori di scoprire le origini del Fantasma di Sparta, ma potrebbe anche rappresentare l’ennesima operazione nostalgia con il minimo sforzo.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, Kratos attende. Magari già con le lame affilate.