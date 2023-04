Notebook MSI Stealth 15M con RTX 3060 con 500€ di sconto!

Alla ricerca del notebook gaming perfetto? Non cercate oltre! MediaWorld vi offre un'opportunità imperdibile per acquistare il potente e sofisticato MSI Stealth 15M con uno sconto eccezionale del 26,31%!

Infatti, potete portarvi a casa il notebook gaming MSI Stealth 15M a soli 1.399,99€, rispetto agli usuali 1.899,99€ di listino, con un risparmio reale di 500€. Si tratta di un'occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo notebook gaming risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

MSI Stealth 15M è un notebook gaming di alto livello, ideale per chi cerca potenza e portabilità in un design elegante. Il dispositivo vanta un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, offrendo immagini nitide e colori vividi.

Equipaggiato con un processore Intel Core i7-1260P, il notebook gaming MSI Stealth 15M garantisce prestazioni eccezionali e multitasking efficiente. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 consente di gestire i giochi più recenti a impostazioni elevate, anche con gli effetti di Ray Tracing attivi, soprattutto impiegando la tecnologia proprietaria DLSS, quando disponibile. Inoltre, il notebook gaming MSI Stealth 15M offre 32 GB di RAM DDR4 e un'unità SSD NVMe da 1 TB per tempi di caricamento rapidi e prestazioni fluide.

Il notebook gaming MSI Stealth 15M è dotato di altoparlanti Dynaudio con tecnologia Nahimic 3 per un audio immersivo e di alta qualità, mentre la tastiera retroilluminata RGB personalizzabile garantisce una digitazione confortevole e reattiva.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. Oltre al notebook gaming MSI Stealth 15M menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche alcuni tra i migliori monitor gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.