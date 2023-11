Notebook gaming Acer Nitro 5 con RTX 4060 a un PREZZO IMPERDIBILE! 13% di sconto!

In occasione del Cyber Monday, gli amanti del gaming e della tecnologia hanno una ragione in più per sorridere: il notebook gaming Acer Nitro 5 è ora disponibile a un prezzo imbattibile di solo 1.299€, rispetto al suo prezzo originale di 1.499€. Questo sconto del 13% rende l'Acer Nitro 5 una delle offerte più allettanti per chi cerca un laptop gaming potente senza compromettere il budget. Con un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e prezzo accessibile, questo notebook è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire durante il Cyber Monday.

Acer Nitro 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Nitro 5 si distingue per le sue specifiche di alto livello, che lo rendono adatto sia ai giocatori esperti sia a chi desidera un dispositivo performante per il lavoro o lo studio. Al cuore del sistema troviamo un potente processore Intel Core i9-12900H, abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, che garantisce un'esperienza di gioco fluida e dettagliata. I 16 GB di RAM DDR5 assicurano una gestione eccellente del multitasking, mentre il display da 15,6" con refresh rate di 144Hz offre immagini nitide e movimenti fluidi, essenziali per i giochi più veloci. Con un'ampia capacità di memorizzazione grazie al suo SSD da 1 TB, questo notebook è perfetto per chi ha bisogno di spazio per giochi, lavori e molto altro. Ideale per studenti, professionisti e giocatori che cercano un dispositivo versatile, l'Acer Nitro 5 è una scelta eccellente in termini di prestazioni, qualità e prezzo.

L'offerta Cyber Monday rende l'Acer Nitro 5 un'opzione davvero allettante per una macchina perfetta per gaming e lavoro.

